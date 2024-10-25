https://1prime.ru/20241025/minprirody-852418076.html

Минприроды опровергло ужесточение ввоза кондиционеров и холодильников

Минприроды опровергло ужесточение ввоза кондиционеров и холодильников - 25.10.2024, ПРАЙМ

Минприроды опровергло ужесточение ввоза кондиционеров и холодильников

Ввоз продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильниках, не был ограничен, квотирование таких веществ закреплено в Монреальском... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T12:32+0300

2024-10-25T12:32+0300

2024-10-25T12:32+0300

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минприроды

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Ввоз продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильниках, не был ограничен, квотирование таких веществ закреплено в Монреальском протоколе, под регулирование попадают только определённые газы, которым придумана более экологичная альтернатива, заявило РИА Новости Минприроды РФ. Ранее РБК опубликовал статью, в которой говорится, что из-за новых требований Минприроды РФ к ввозу продукции с хладагентами могут возникнуть проблемы с поставками электроники и бытовой техники. Издание сообщило, что, согласно новым требованиям, разрешительный порядок ввоза устанавливается не только в отношении моновеществ, но и смесей. "Минприроды России не изменяло перечень веществ, и уж тем более не ограничивает и не запрещает ввоз хладагентов. Квотирование и сокращение хладагентов закреплено страновыми обязательствами по Монреальскому протоколу. В нём же прописан перечень: и моновещества, и смеси. Этот перечень неизменен", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к 2024 году квоты, то есть разрешения на ввоз, уже уменьшились на 5% от базовой линии, а с 2025 года уменьшение произойдёт на 35%. Следующее уменьшение произойдёт в 2029 году на 70% от базовой линии. В министерстве подчеркнули, что с 2022 года неоднократно предупреждали об этом все заинтересованные ведомства. "Важно отметить, что под регулирование попадают только определённые газы, им давно уже придуманы более экологичные и дешёвые заменители. Именно поэтому страны должны снижать использование вредных газов", - добавили в Минприроды. Основной целью Монреальского протокола, принятого в 1987 году, является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с конечной целью их полной ликвидации. Он контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью.

https://1prime.ru/20241025/kholodilnik-852412272.html

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россия, минприроды