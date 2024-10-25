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В Минтруде предложили квоту на рабочих из визовых стран на 2025 год
В Минтруде предложили квоту на рабочих из визовых стран на 2025 год - 25.10.2024, ПРАЙМ
В Минтруде предложили квоту на рабочих из визовых стран на 2025 год
Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 234,9 тысячи разрешений на 2025 год, речь идет о разрешении... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T19:42+0300
2024-10-25T19:42+0300
2024-10-25T19:42+0300
экономика
россия
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иностранные рабочие
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 234,9 тысячи разрешений на 2025 год, речь идет о разрешении на наем квалифицированных работников под подтвержденную работодателями потребность, сообщила пресс-служба Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства, который предлагает установить квоту в пределах 234,9 тысячи разрешений на следующий год, вынесен на общественное обсуждение. "Речь идет о разрешении на наем квалифицированных работников под подтвержденную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - говорится в сообщении. При этом квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника, подчеркнули в министерстве. Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу, а компания, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников, пояснили в пресс-службе. Как правило, фактический объем въехавших в рамках квоты работников несколько ниже согласованного объема, поскольку уже даже после утверждения квоты продолжается поиск специалистов внутри страны под заявку региона, отметили в Минтруде. "Квота устанавливается на привлечение специалистов из визовых стран. Большая часть таких работников – 93,8% от общей квоты – это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов. В основном такие работники приезжают для установки, наладки и обслуживания импортного технологического оборудования, для выполнения отдельных работ и проектов при строительстве крупных инфраструктурных объектов. Иностранные работники из визовых стран приезжают организованно, к конкретному работодателю на установленный период времени", – рассказал замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим въезда, уточнили в пресс-службе. В министерстве напомнили, что квотированию подлежит только привлечение иностранных работников из визовых стран. Квота – то есть предельный объем привлекаемых из этих государств рабочих – устанавливается ежегодно на основании заявок, сформированных на будущий год работодателями. Формирование квоты происходит по заявкам регионов, которые направляются в адрес Минтруда России до 1 сентября на предстоящий год. Эти заявки рассматриваются межведомственной комиссией, и, если проект объективно важен для экономики региона, а возможности найма необходимых квалифицированных специалистов внутри субъекта нет, заявка получает одобрение региональной межведомственной комиссии и только после этого направляется для учета в проекте постановления.
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россия, минтруд, квоты, иностранные рабочие
Экономика, РОССИЯ, Минтруд, квоты, иностранные рабочие
В Минтруде предложили квоту на рабочих из визовых стран на 2025 год
Минтруд: квота на рабочих из визовых стран в 2025 г составит 234 900 разрешений
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран предлагается установить в пределах 234,9 тысячи разрешений на 2025 год, речь идет о разрешении на наем квалифицированных работников под подтвержденную работодателями потребность, сообщила пресс-служба Минтруда России.
Соответствующий проект постановления правительства, который предлагает установить квоту в пределах 234,9 тысячи разрешений на следующий год, вынесен на общественное обсуждение.
"Речь идет о разрешении на наем квалифицированных работников под подтвержденную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта", - говорится в сообщении.
При этом квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника, подчеркнули в министерстве. Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу, а компания, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников, пояснили в пресс-службе.
Как правило, фактический объем въехавших в рамках квоты работников несколько ниже согласованного объема, поскольку уже даже после утверждения квоты продолжается поиск специалистов внутри страны под заявку региона, отметили в Минтруде.
"Квота устанавливается на привлечение специалистов из визовых стран. Большая часть таких работников – 93,8% от общей квоты – это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов. В основном такие работники приезжают для установки, наладки и обслуживания импортного технологического оборудования, для выполнения отдельных работ и проектов при строительстве крупных инфраструктурных объектов. Иностранные работники из визовых стран приезжают организованно, к конкретному работодателю на установленный период времени", – рассказал замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
В основном через механизм квотирования работодатели привлекают специалистов из Китая, Турции, Индии, Сербии и других государств, с которыми действует визовый режим въезда, уточнили в пресс-службе.
В министерстве напомнили, что квотированию подлежит только привлечение иностранных работников из визовых стран. Квота – то есть предельный объем привлекаемых из этих государств рабочих – устанавливается ежегодно на основании заявок, сформированных на будущий год работодателями.
Формирование квоты происходит по заявкам регионов, которые направляются в адрес Минтруда России до 1 сентября на предстоящий год. Эти заявки рассматриваются межведомственной комиссией, и, если проект объективно важен для экономики региона, а возможности найма необходимых квалифицированных специалистов внутри субъекта нет, заявка получает одобрение региональной межведомственной комиссии и только после этого направляется для учета в проекте постановления.
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