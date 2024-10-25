https://1prime.ru/20241025/moldaviya-852435757.html

Внешний госдолг Молдавии вырос до 3,8 миллиарда долларов

Внешний госдолг Молдавии вырос до 3,8 миллиарда долларов - 25.10.2024, ПРАЙМ

Внешний госдолг Молдавии вырос до 3,8 миллиарда долларов

Внешний государственный долг Молдавии за девять месяцев 2024 года вырос на 180,5 миллиона долларов, до 3, 88 миллиарда долларов, свидетельствуют данные минфина... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T19:15+0300

2024-10-25T19:15+0300

2024-10-25T19:15+0300

экономика

молдавия

внешний долг

экономика молдавии

https://cdnn.1prime.ru/img/75902/06/759020644_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_9a98ed6ea3cc510e0af4e57c6e658f43.jpg

КИШИНЕВ, 25 окт– ПРАЙМ. Внешний государственный долг Молдавии за девять месяцев 2024 года вырос на 180,5 миллиона долларов, до 3, 88 миллиарда долларов, свидетельствуют данные минфина республики. Предыдущий исторический максимум внешнего госдолга страны, зафиксированный на конец прошлого года, составлял 3,7 миллиарда долларов. "Внешний государственный долг Молдавии увеличился на 180,55 миллиона долларов (+4,88%) и достиг 3,88 миллиарда долларов к концу сентября 2024 года. Основной рост обеспечили поступившие с января по сентябрь кредиты и изменения валютного курса", - говорится в распространенном для СМИ сообщении минфина. В ведомстве отметили, что за 9 месяцев Молдавия привлекла новых кредитов на сумму 427,05 миллиона долларов, что превысило выплаты по долгам (270,64 миллиона долларов) и обеспечило чистое внешнее финансирование 156,4 миллиона долларов. Дополнительный рост долга был обеспечен укреплением доллара США, которое добавило к внешнему долгу еще 24,14 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20241023/moldaviya-852346061.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, внешний долг, экономика молдавии