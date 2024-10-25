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Внешний госдолг Молдавии вырос до 3,8 миллиарда долларов - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/moldaviya-852435757.html
Внешний госдолг Молдавии вырос до 3,8 миллиарда долларов
Внешний госдолг Молдавии вырос до 3,8 миллиарда долларов - 25.10.2024, ПРАЙМ
Внешний госдолг Молдавии вырос до 3,8 миллиарда долларов
Внешний государственный долг Молдавии за девять месяцев 2024 года вырос на 180,5 миллиона долларов, до 3, 88 миллиарда долларов, свидетельствуют данные минфина... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T19:15+0300
2024-10-25T19:15+0300
экономика
молдавия
внешний долг
экономика молдавии
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КИШИНЕВ, 25 окт– ПРАЙМ. Внешний государственный долг Молдавии за девять месяцев 2024 года вырос на 180,5 миллиона долларов, до 3, 88 миллиарда долларов, свидетельствуют данные минфина республики. Предыдущий исторический максимум внешнего госдолга страны, зафиксированный на конец прошлого года, составлял 3,7 миллиарда долларов. "Внешний государственный долг Молдавии увеличился на 180,55 миллиона долларов (+4,88%) и достиг 3,88 миллиарда долларов к концу сентября 2024 года. Основной рост обеспечили поступившие с января по сентябрь кредиты и изменения валютного курса", - говорится в распространенном для СМИ сообщении минфина. В ведомстве отметили, что за 9 месяцев Молдавия привлекла новых кредитов на сумму 427,05 миллиона долларов, что превысило выплаты по долгам (270,64 миллиона долларов) и обеспечило чистое внешнее финансирование 156,4 миллиона долларов. Дополнительный рост долга был обеспечен укреплением доллара США, которое добавило к внешнему долгу еще 24,14 миллиона долларов.
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молдавия, внешний долг, экономика молдавии
Экономика, МОЛДАВИЯ, внешний долг, экономика Молдавии
19:15 25.10.2024
 
Внешний госдолг Молдавии вырос до 3,8 миллиарда долларов

Внешний госдолг Молдавии за 9 месяцев вырос на $180,5 млн, до $3,8 млрд

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 25 окт– ПРАЙМ. Внешний государственный долг Молдавии за девять месяцев 2024 года вырос на 180,5 миллиона долларов, до 3, 88 миллиарда долларов, свидетельствуют данные минфина республики.
Предыдущий исторический максимум внешнего госдолга страны, зафиксированный на конец прошлого года, составлял 3,7 миллиарда долларов.
"Внешний государственный долг Молдавии увеличился на 180,55 миллиона долларов (+4,88%) и достиг 3,88 миллиарда долларов к концу сентября 2024 года. Основной рост обеспечили поступившие с января по сентябрь кредиты и изменения валютного курса", - говорится в распространенном для СМИ сообщении минфина.
В ведомстве отметили, что за 9 месяцев Молдавия привлекла новых кредитов на сумму 427,05 миллиона долларов, что превысило выплаты по долгам (270,64 миллиона долларов) и обеспечило чистое внешнее финансирование 156,4 миллиона долларов. Дополнительный рост долга был обеспечен укреплением доллара США, которое добавило к внешнему долгу еще 24,14 миллиона долларов.
Майя Санду
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23 октября, 09:24
 
ЭкономикаМОЛДАВИЯвнешний долгэкономика Молдавии
 
 
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