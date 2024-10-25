https://1prime.ru/20241025/moshenniki-852419597.html

МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"

МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК" - 25.10.2024, ПРАЙМ

МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"

МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства". | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:29+0300

2024-10-25T13:29+0300

2024-10-25T13:29+0300

мошенничество

россия

мвд

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства". "В сети появился сайт фейковой организации "Спецфонд ВПК", предлагающей сверхприбыльные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс… Мошенники цинично предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности" государства", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы, отметили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мвд