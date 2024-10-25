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МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК" - 25.10.2024, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"
МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства". | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:29+0300
2024-10-25T13:29+0300
2024-10-25T13:29+0300
мошенничество
россия
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства". "В сети появился сайт фейковой организации "Спецфонд ВПК", предлагающей сверхприбыльные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс… Мошенники цинично предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности" государства", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы, отметили в ведомстве.
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Мошенничество, РОССИЯ, МВД
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"
МВД предупредило о появлении мошенников с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства".
"В сети появился сайт фейковой организации "Спецфонд ВПК", предлагающей сверхприбыльные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс… Мошенники цинично предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности" государства", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы, отметили в ведомстве.
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