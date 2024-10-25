Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК" - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20241025/moshenniki-852419597.html
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК" - 25.10.2024, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"
МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства". | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:29+0300
2024-10-25T13:29+0300
мошенничество
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/88/841428845_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f2a6779b154aead86644e69ec98ff236.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства". "В сети появился сайт фейковой организации "Спецфонд ВПК", предлагающей сверхприбыльные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс… Мошенники цинично предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности" государства", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы, отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/20241021/bank-852303486.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/88/841428845_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_8e58e33f4d3149a8112409e222d45e7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, МВД
13:29 25.10.2024
 
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"

МВД предупредило о появлении мошенников с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"

© Unsplash/Jefferson SantosКибербезопасность, компьютер
Кибербезопасность, компьютер
© Unsplash/Jefferson Santos
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. МВД РФ предупредило о появлении фейкового сайта "Спецфонд ВПК", где мошенники предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности государства".
"В сети появился сайт фейковой организации "Спецфонд ВПК", предлагающей сверхприбыльные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс… Мошенники цинично предлагают вложить деньги в "укрепление обороноспособности" государства", - говорится в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В подтверждение своих слов злоумышленники приводят цитаты первых лиц и поддельные документы, отметили в ведомстве.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
21 октября, 15:48
 
МошенничествоРОССИЯМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала