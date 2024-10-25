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В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк

В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк - 25.10.2024, ПРАЙМ

В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк

Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T18:31+0300

2024-10-25T18:31+0300

2024-10-25T18:31+0300

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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Европейский Союз и США не хотят отдавать контроль этих институтов, хотят использовать эти институты, в том числе как инструмент конкуренции и инструмент политического давления, политического влияния", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Как отметил замминистра, у западных стран нет никакого желания передавать контроль над управлением этими институтами, поэтому Россия не может сидеть сложа руки и ждать, пока Запад решит сделать то, что "лучше для всего мира, для большинства населения мира". "Работаем как раз в рамках нашей повестки БРИКС, в рамках двухсторонних отношений, чтобы развивать собственные институты, собственную финансовую инфраструктуру. По-другому нельзя - это наша ответственность действовать так, а не просто сидеть и ждать у моря погоды", - заключил Чебесков.Он также отметил, что международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких организаций."Такие международные институты должны быть вне политики. Когда начинают политизировать институты, то те коллеги, которые их политизируют и дискредитируют, забывают про основополагающие принципы и цели создания этих институтов", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков добавил, что Россия призывает сохранять вне политики МВФ и Всемирный банк, поскольку указанные организации должны представлять интересы своих участников и акционеров.

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россия, запад, минфин россии, мвф, всемирный банк