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В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк - 25.10.2024, ПРАЙМ
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В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк
В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк - 25.10.2024, ПРАЙМ
В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк
Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:31+0300
2024-10-25T18:31+0300
экономика
россия
запад
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Европейский Союз и США не хотят отдавать контроль этих институтов, хотят использовать эти институты, в том числе как инструмент конкуренции и инструмент политического давления, политического влияния", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Как отметил замминистра, у западных стран нет никакого желания передавать контроль над управлением этими институтами, поэтому Россия не может сидеть сложа руки и ждать, пока Запад решит сделать то, что "лучше для всего мира, для большинства населения мира". "Работаем как раз в рамках нашей повестки БРИКС, в рамках двухсторонних отношений, чтобы развивать собственные институты, собственную финансовую инфраструктуру. По-другому нельзя - это наша ответственность действовать так, а не просто сидеть и ждать у моря погоды", - заключил Чебесков.Он также отметил, что международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких организаций."Такие международные институты должны быть вне политики. Когда начинают политизировать институты, то те коллеги, которые их политизируют и дискредитируют, забывают про основополагающие принципы и цели создания этих институтов", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков добавил, что Россия призывает сохранять вне политики МВФ и Всемирный банк, поскольку указанные организации должны представлять интересы своих участников и акционеров.
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россия, запад, минфин россии, мвф, всемирный банк
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, Минфин России, МВФ, Всемирный банк
18:31 25.10.2024
 
В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк

Чебесков: Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк как инструмент давления

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Евросоюз и США хотят использовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк как инструмент политического давления и влияния, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Европейский Союз и США не хотят отдавать контроль этих институтов, хотят использовать эти институты, в том числе как инструмент конкуренции и инструмент политического давления, политического влияния", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Как отметил замминистра, у западных стран нет никакого желания передавать контроль над управлением этими институтами, поэтому Россия не может сидеть сложа руки и ждать, пока Запад решит сделать то, что "лучше для всего мира, для большинства населения мира".
"Работаем как раз в рамках нашей повестки БРИКС, в рамках двухсторонних отношений, чтобы развивать собственные институты, собственную финансовую инфраструктуру. По-другому нельзя - это наша ответственность действовать так, а не просто сидеть и ждать у моря погоды", - заключил Чебесков.
Он также отметил, что международные институты должны быть вне политики, а те, кто их политизируют и дискредитируют, забывают основополагающие принципы и цели создания таких организаций.
"Такие международные институты должны быть вне политики. Когда начинают политизировать институты, то те коллеги, которые их политизируют и дискредитируют, забывают про основополагающие принципы и цели создания этих институтов", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Чебесков добавил, что Россия призывает сохранять вне политики МВФ и Всемирный банк, поскольку указанные организации должны представлять интересы своих участников и акционеров.
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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ЭкономикаРОССИЯЗАПАДМинфин РоссииМВФВсемирный банк
 
 
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