https://1prime.ru/20241025/mvfk-852435995.html

Россия не согласует ложную информацию в коммюнике МВФК, заявили в Минфине

Россия не согласует ложную информацию в коммюнике МВФК, заявили в Минфине - 25.10.2024, ПРАЙМ

Россия не согласует ложную информацию в коммюнике МВФК, заявили в Минфине

Россия очень конструктивно подходит к обсуждению финального коммюнике Международного валютно-финансового комитета (МВФК) МВФ, но откровенно ложную информацию... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T19:19+0300

2024-10-25T19:19+0300

2024-10-25T19:19+0300

экономика

россия

минфин рф

мвф

коммюнике

https://cdnn.1prime.ru/img/77925/80/779258015_0:171:3696:2250_1920x0_80_0_0_b27a59e6041e5b280bd7efab8fdd8d2a.jpg

ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Россия очень конструктивно подходит к обсуждению финального коммюнике Международного валютно-финансового комитета (МВФК) МВФ, но откровенно ложную информацию согласовывать не станет, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Сложно сейчас сказать, будет ли согласовано финальное коммюнике. Мы очень конструктивно здесь подходим, но понятно, что у нас тоже есть определенные красные линии, которые мы не можем пересекать, и откровенно неправдивую информацию не хотим никогда согласовывать", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Чебесков также выразил сожаление в связи с тем, что большая часть времени при согласовании текста документа тратится на "геополитический абзац", который содержит три-четыре предложения. "Конечно, удивительно, что в финансовом институте 80% времени, которое тратится на обсуждение коммюнике, большая часть времени тратится на геополитический абзац, который содержит три-четыре предложения", - добавил заместитель министра. МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая меры, принимаемые в ответ на события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике Фонда. Новым председателем комитета является Саудовская Аравия. Заседание МВФК в апреле 2024 года проходило под руководством министра финансов Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Джадаана после предыдущего председательства Испании. В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию.

https://1prime.ru/20241025/mvf-852434187.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин рф, мвф, коммюнике