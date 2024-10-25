https://1prime.ru/20241025/mvfk-852439153.html
В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете
В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете - 25.10.2024, ПРАЙМ
В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете
Члены Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Международного валютного фонда, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество,... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T22:10+0300
2024-10-25T22:10+0300
2024-10-25T22:10+0300
экономика
мвф
россия
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Члены Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Международного валютного фонда, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество, заявил председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан. “Я бы хотел поблагодарить всех членов МВФК за сильное и сфокусированное сотрудничество”, - сказал он журналистам по итогам заседания комитета. Как отметил аль-Джадаан, на завершившемся в пятницу в Вашингтоне заседании комитет сумел достичь нескольких важных результатов. “Это показывает, что МВФ играет важную роль для духа многосторонности… поскольку мы ищем общие основы ради обеспечения прогресса и процветания всех членов МВФ”, - подчеркнул саудовский министр. МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая ответные меры на события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике Фонда. Комитет возглавляет Саудовская Аравия, предыдущем председателем была Испания. В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию.
https://1prime.ru/20241025/mvfk-852435995.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, россия, сотрудничество
Экономика, МВФ, РОССИЯ, сотрудничество
В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете
Аль-Джадаан: валютно-финансовый комитет МВФ показал сильное сотрудничество
ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Члены Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Международного валютного фонда, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество, заявил председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан.
“Я бы хотел поблагодарить всех членов МВФК за сильное и сфокусированное сотрудничество”, - сказал он журналистам по итогам заседания комитета.
Как отметил аль-Джадаан, на завершившемся в пятницу в Вашингтоне заседании комитет сумел достичь нескольких важных результатов.
“Это показывает, что МВФ играет важную роль для духа многосторонности… поскольку мы ищем общие основы ради обеспечения прогресса и процветания всех членов МВФ”, - подчеркнул саудовский министр.
МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая ответные меры на события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике Фонда.
Комитет возглавляет Саудовская Аравия, предыдущем председателем была Испания.
В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию.
Россия не согласует ложную информацию в коммюнике МВФК, заявили в Минфине