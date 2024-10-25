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В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете

В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете - 25.10.2024, ПРАЙМ

В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете

Члены Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Международного валютного фонда, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T22:10+0300

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2024-10-25T22:10+0300

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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Члены Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Международного валютного фонда, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество, заявил председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан. “Я бы хотел поблагодарить всех членов МВФК за сильное и сфокусированное сотрудничество”, - сказал он журналистам по итогам заседания комитета. Как отметил аль-Джадаан, на завершившемся в пятницу в Вашингтоне заседании комитет сумел достичь нескольких важных результатов. “Это показывает, что МВФ играет важную роль для духа многосторонности… поскольку мы ищем общие основы ради обеспечения прогресса и процветания всех членов МВФ”, - подчеркнул саудовский министр. МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая ответные меры на события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике Фонда. Комитет возглавляет Саудовская Аравия, предыдущем председателем была Испания. В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию.

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мвф, россия, сотрудничество