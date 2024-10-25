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В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете - 25.10.2024, ПРАЙМ
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В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете
В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете - 25.10.2024, ПРАЙМ
В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете
Члены Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Международного валютного фонда, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество,... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T22:10+0300
2024-10-25T22:10+0300
экономика
мвф
россия
сотрудничество
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Члены Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Международного валютного фонда, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество, заявил председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан. “Я бы хотел поблагодарить всех членов МВФК за сильное и сфокусированное сотрудничество”, - сказал он журналистам по итогам заседания комитета. Как отметил аль-Джадаан, на завершившемся в пятницу в Вашингтоне заседании комитет сумел достичь нескольких важных результатов. “Это показывает, что МВФ играет важную роль для духа многосторонности… поскольку мы ищем общие основы ради обеспечения прогресса и процветания всех членов МВФ”, - подчеркнул саудовский министр. МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая ответные меры на события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике Фонда. Комитет возглавляет Саудовская Аравия, предыдущем председателем была Испания. В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию.
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мвф, россия, сотрудничество
Экономика, МВФ, РОССИЯ, сотрудничество
22:10 25.10.2024
 
В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете

Аль-Джадаан: валютно-финансовый комитет МВФ показал сильное сотрудничество

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Члены Международного валютно-финансового комитета (МВФК) Международного валютного фонда, включая Россию, показали сильное и сфокусированное сотрудничество, заявил председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан.
“Я бы хотел поблагодарить всех членов МВФК за сильное и сфокусированное сотрудничество”, - сказал он журналистам по итогам заседания комитета.
Как отметил аль-Джадаан, на завершившемся в пятницу в Вашингтоне заседании комитет сумел достичь нескольких важных результатов.
“Это показывает, что МВФ играет важную роль для духа многосторонности… поскольку мы ищем общие основы ради обеспечения прогресса и процветания всех членов МВФ”, - подчеркнул саудовский министр.
МВФК представляет рекомендации Совету управляющих МВФ по вопросам надзора за международной валютно-финансовой системой и управления ею, включая ответные меры на события, которые могут нарушить работу этой системы. Комитет является одним из ключевых средств обеспечения стратегического направления в работе и политике Фонда.
Комитет возглавляет Саудовская Аравия, предыдущем председателем была Испания.
В МВФК входят представители 24 государств, включая Россию, США, Великобританию.
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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