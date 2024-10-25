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США сократили поставки мяса в Китай до пятилетнего минимума с начала года

США сократили поставки мяса в Китай до пятилетнего минимума с начала года - 25.10.2024, ПРАЙМ

США сократили поставки мяса в Китай до пятилетнего минимума с начала года

США в январе-сентябре этого года сократили поставки мяса в Китай почти на треть - до 1,89 миллиарда долларов, что стало минимумом среди аналогичных периодов с... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T05:08+0300

2024-10-25T05:08+0300

2024-10-25T05:08+0300

экономика

сша

китай

мясо

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. США в январе-сентябре этого года сократили поставки мяса в Китай почти на треть - до 1,89 миллиарда долларов, что стало минимумом среди аналогичных периодов с 2019 года, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Крупнейшей статьей китайского "мясного" импорта из Штатов в денежном выражении по итогам трех кварталов стала замороженная говядина - на нее пришлось 43% поставок. На втором месте оказались пищевые субпродукты (26%), на третьем - также говядина, но уже свежая и охлажденная (12%). Всего за рубежом Китай закупил мяса на 16,7 миллиарда долларов, самыми активными торговыми партнерами страны по итогам девяти месяцев стали Бразилия (35% отгрузок), собственно Штаты (11%), Австралия и Аргентина (по 10%). Доля России в поставках пока не так заметна, всего 3%, однако страна занимает восьмое место в числе самых больших экспортеров - 426,8 миллиона долларов в январе-сентябре этого года. По сравнению с прошлым годом эта сумма сократилась на 6,6%.

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сша

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сша, китай, мясо