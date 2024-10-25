https://1prime.ru/20241025/nabiullina-852426995.html

Глава ЦБ не исключила повышения ставки на следующем заседании регулятора

Глава ЦБ не исключила повышения ставки на следующем заседании регулятора - 25.10.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ не исключила повышения ставки на следующем заседании регулятора

Вероятность того, что 21% станет пиком ключевой ставки, сложно оценить, Банк России не исключает ее повышения на следующем заседании, заявила глава ЦБ РФ... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:50+0300

2024-10-25T15:50+0300

2024-10-25T16:37+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

ставка банка россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Вероятность того, что 21% станет пиком ключевой ставки, сложно оценить, Банк России не исключает ее повышения на следующем заседании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Вероятность, что (21% - ред.) станет пиком, нам сложно оценивать, но еще раз подчеркну, что мы будем принимать решение, если необходимо повышение ключевой ставки, для того, чтобы вернуть инфляцию к цели. И еще раз повторю сигнал. Мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.

https://1prime.ru/20241025/staka-852427820.html

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