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Глава ЦБ не исключила повышения ставки на следующем заседании регулятора
Глава ЦБ не исключила повышения ставки на следующем заседании регулятора - 25.10.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ не исключила повышения ставки на следующем заседании регулятора
Вероятность того, что 21% станет пиком ключевой ставки, сложно оценить, Банк России не исключает ее повышения на следующем заседании, заявила глава ЦБ РФ... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:50+0300
2024-10-25T15:50+0300
2024-10-25T16:37+0300
банк россии
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эльвира набиуллина
ставка банка россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Вероятность того, что 21% станет пиком ключевой ставки, сложно оценить, Банк России не исключает ее повышения на следующем заседании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Вероятность, что (21% - ред.) станет пиком, нам сложно оценивать, но еще раз подчеркну, что мы будем принимать решение, если необходимо повышение ключевой ставки, для того, чтобы вернуть инфляцию к цели. И еще раз повторю сигнал. Мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
https://1prime.ru/20241025/staka-852427820.html
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россия, эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
Глава ЦБ не исключила повышения ставки на следующем заседании регулятора
Набиуллина: вероятность того, что 21% стал пиком ключевой ставки оценить сложно
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Вероятность того, что 21% станет пиком ключевой ставки, сложно оценить, Банк России не исключает ее повышения на следующем заседании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Вероятность, что (21% - ред.) станет пиком, нам сложно оценивать, но еще раз подчеркну, что мы будем принимать решение, если необходимо повышение ключевой ставки, для того, чтобы вернуть инфляцию к цели. И еще раз повторю сигнал. Мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
В ЦБ ожидают достижения нейтральной ставки в 2027 году