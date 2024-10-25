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Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Петербурге - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Петербурге
Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Петербурге - 25.10.2024, ПРАЙМ
Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Петербурге
Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей в гипермаркете "Окей" в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении окружного управления Росгвардии. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T12:54+0300
2024-10-25T13:13+0300
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – ПРАЙМ. Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей в гипермаркете "Окей" в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении окружного управления Росгвардии."В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом", – сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что напавший был обезврежен, четыре человека госпитализированы с ранениями. На месте происшествия оказывается медицинская помощь пострадавшим.Согласно данным Следственного комитета, нападавшего удалось задержать на месте.Кроме того, в городском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что по этому делу возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц".
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россия, санкт-петербург
Происшествия, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12:54 25.10.2024 (обновлено: 13:13 25.10.2024)
 
Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Петербурге

Росгвардия: неизвестный напал с ножом в супермаркете в Петербурге

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – ПРАЙМ. Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей в гипермаркете "Окей" в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении окружного управления Росгвардии.
"В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом", – сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что напавший был обезврежен, четыре человека госпитализированы с ранениями. На месте происшествия оказывается медицинская помощь пострадавшим.
Согласно данным Следственного комитета, нападавшего удалось задержать на месте.
Кроме того, в городском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что по этому делу возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц".
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