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Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Петербурге

Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Петербурге - 25.10.2024, ПРАЙМ

Неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Петербурге

Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей в гипермаркете "Окей" в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении окружного управления Росгвардии. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T12:54+0300

2024-10-25T12:54+0300

2024-10-25T13:13+0300

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – ПРАЙМ. Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей в гипермаркете "Окей" в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении окружного управления Росгвардии."В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом", – сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что напавший был обезврежен, четыре человека госпитализированы с ранениями. На месте происшествия оказывается медицинская помощь пострадавшим.Согласно данным Следственного комитета, нападавшего удалось задержать на месте.Кроме того, в городском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что по этому делу возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

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россия, санкт-петербург