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ЦБ отметил нарастание дефицита трудовых ресурсов в России

ЦБ отметил нарастание дефицита трудовых ресурсов в России - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил нарастание дефицита трудовых ресурсов в России

Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:46+0300

2024-10-25T13:46+0300

2024-10-25T13:54+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров."Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - указывается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.

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нефть, brent