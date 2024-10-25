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ЦБ отметил нарастание дефицита трудовых ресурсов в России - 25.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил нарастание дефицита трудовых ресурсов в России
ЦБ отметил нарастание дефицита трудовых ресурсов в России - 25.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил нарастание дефицита трудовых ресурсов в России
Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета | 25.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров."Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - указывается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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Банк России, Нефть, BRENT
13:46 25.10.2024 (обновлено: 13:54 25.10.2024)
 
ЦБ отметил нарастание дефицита трудовых ресурсов в России

ЦБ: рынок труда в России остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - указывается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.
Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
 
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