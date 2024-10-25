https://1prime.ru/20241025/nvidia-852435874.html
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире - 25.10.2024, ПРАЙМ
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, ее капитализация превысила показатель Apple, следует из данных торгов. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T19:16+0300
2024-10-25T19:16+0300
2024-10-25T19:16+0300
экономика
nvidia
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, ее капитализация превысила показатель Apple, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена акций Nvidia росла на 2,6% - до 144,04 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляла 3,533 триллиона долларов. Капитализация Apple в то же время составляла 3,532 триллиона долларов. Третьей самой дорогой компанией на данный момент является Microsoft, капитализация которой составляет 3,199 триллиона долларов. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
https://1prime.ru/20241023/nvidia-852382243.html
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nvidia, бизнес, технологии
Экономика, Nvidia, Бизнес, Технологии
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia обогнала Apple по капитализации и стала самой дорогой компанией в мире
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, ее капитализация превысила показатель Apple, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.48 мск цена акций Nvidia росла на 2,6% - до 144,04 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляла 3,533 триллиона долларов. Капитализация Apple в то же время составляла 3,532 триллиона долларов.
Третьей самой дорогой компанией на данный момент является Microsoft, капитализация которой составляет 3,199 триллиона долларов.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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