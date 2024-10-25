Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/nvidia-852435874.html
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире - 25.10.2024, ПРАЙМ
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, ее капитализация превысила показатель Apple, следует из данных торгов. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T19:16+0300
2024-10-25T19:16+0300
экономика
nvidia
бизнес
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, ее капитализация превысила показатель Apple, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена акций Nvidia росла на 2,6% - до 144,04 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляла 3,533 триллиона долларов. Капитализация Apple в то же время составляла 3,532 триллиона долларов. Третьей самой дорогой компанией на данный момент является Microsoft, капитализация которой составляет 3,199 триллиона долларов. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
https://1prime.ru/20241023/nvidia-852382243.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
nvidia, бизнес, технологии
Экономика, Nvidia, Бизнес, Технологии
19:16 25.10.2024
 
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

Nvidia обогнала Apple по капитализации и стала самой дорогой компанией в мире

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, ее капитализация превысила показатель Apple, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.48 мск цена акций Nvidia росла на 2,6% - до 144,04 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляла 3,533 триллиона долларов. Капитализация Apple в то же время составляла 3,532 триллиона долларов.
Третьей самой дорогой компанией на данный момент является Microsoft, капитализация которой составляет 3,199 триллиона долларов.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Nvidia закрыла для россиян доступ к обновлениям драйверов видеокарт
23 октября, 21:11
 
ЭкономикаNvidiaБизнесТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала