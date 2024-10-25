https://1prime.ru/20241025/nvidia-852435874.html

Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире - 25.10.2024, ПРАЙМ

Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, ее капитализация превысила показатель Apple, следует из данных торгов. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T19:16+0300

2024-10-25T19:16+0300

2024-10-25T19:16+0300

экономика

nvidia

бизнес

технологии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире, ее капитализация превысила показатель Apple, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена акций Nvidia росла на 2,6% - до 144,04 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляла 3,533 триллиона долларов. Капитализация Apple в то же время составляла 3,532 триллиона долларов. Третьей самой дорогой компанией на данный момент является Microsoft, капитализация которой составляет 3,199 триллиона долларов. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.

https://1prime.ru/20241023/nvidia-852382243.html

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nvidia, бизнес, технологии