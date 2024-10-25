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Эксперты выяснили отношение россиян к ограничениям ЦБ по займам в МФО - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперты выяснили отношение россиян к ограничениям ЦБ по займам в МФО
Эксперты выяснили отношение россиян к ограничениям ЦБ по займам в МФО - 25.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили отношение россиян к ограничениям ЦБ по займам в МФО
Мнения россиян о предложенных Банком России мерах по ограничению выдачи микрозаймов закредитованным гражданам разделилось почти поровну - чуть более трети... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T06:43+0300
2024-10-25T06:43+0300
банк россии
мфо
россия
исследование
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Мнения россиян о предложенных Банком России мерах по ограничению выдачи микрозаймов закредитованным гражданам разделилось почти поровну - чуть более трети поддержали озвученные инициативы, почти столько же опасаются, что их реализация может вынудить заемщиков обращаться к нелегальными кредиторам, следует из данных финансового маркетплейса "Выберу.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в октябре ЦБ сообщил, что завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка микрофинансирования до 2027 года. Среди них - планы ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга. "Аналитики ... выяснили, что 35% опрошенных россиян поддерживают ограничения, ведь таким образом заемщики будут защищены от накопления долгов", - говорится в исследовании, в котором приняли участие три тысячи респондентов из числа экономически активного населения России. Вместе с тем 39% опрошенных опасаются, что планируемые ограничения могут вынудить заемщиков обращаться к нелегальным кредиторам. При этом 21% россиян согласны с запретом брать несколько займов одновременно, но внедрение периода охлаждения считают избыточной мерой. А 5% респондентов и вовсе считают, что текущих макропруденциальных лимитов достаточно для регулирования уровня задолженности. "Наше исследование показывает, что меры, предложенные Центробанком для ограничения выдачи микрозаймов, вызвали противоречивую реакцию среди россиян. Введение "периода охлаждения" и запрет на новые займы сами по себе не решают ключевые проблемы, лежащие в основе высокой закредитованности", - считает директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко. По ее словам, главные факторы закредитованности - это недостаточные доходы и нехватка финансовых знаний, которые позволяют оценить последствия займов и выработать стратегию управления долгами. Это и приводит людей в долговые ловушки, несмотря на существующие ограничения. Весной ЦБ сообщал, что число россиян с кредитами достигло 50 миллионов человек, из них 42 миллиона имеют задолженность только в банках, 3,9 миллиона - в них и МФО, а 4 миллиона оформили только микрокредиты. При этом число граждан, которые имеют три кредита и более, по данным регулятора, достигло 12,9 миллиона.
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мфо, россия, исследование
Банк России, МФО, РОССИЯ, исследование
06:43 25.10.2024
 
Эксперты выяснили отношение россиян к ограничениям ЦБ по займам в МФО

"Выберу.ру": треть россиян поддержали предложенные ЦБ ограничения по займам в МФО

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Мнения россиян о предложенных Банком России мерах по ограничению выдачи микрозаймов закредитованным гражданам разделилось почти поровну - чуть более трети поддержали озвученные инициативы, почти столько же опасаются, что их реализация может вынудить заемщиков обращаться к нелегальными кредиторам, следует из данных финансового маркетплейса "Выберу.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в октябре ЦБ сообщил, что завершил обсуждение предложений о перспективных направлениях развития рынка микрофинансирования до 2027 года. Среди них - планы ввести норму "один заем в руки до погашения" и установить период охлаждения до трех дней, то есть новый заем клиент может получить не раньше, чем через три дня после того, как он вернул МФО предыдущий долг. Также регулятор заявил о намерении снизить размер предельной переплаты по потребительским микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга.
"Аналитики ... выяснили, что 35% опрошенных россиян поддерживают ограничения, ведь таким образом заемщики будут защищены от накопления долгов", - говорится в исследовании, в котором приняли участие три тысячи респондентов из числа экономически активного населения России.
Вместе с тем 39% опрошенных опасаются, что планируемые ограничения могут вынудить заемщиков обращаться к нелегальным кредиторам. При этом 21% россиян согласны с запретом брать несколько займов одновременно, но внедрение периода охлаждения считают избыточной мерой. А 5% респондентов и вовсе считают, что текущих макропруденциальных лимитов достаточно для регулирования уровня задолженности.
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"Наше исследование показывает, что меры, предложенные Центробанком для ограничения выдачи микрозаймов, вызвали противоречивую реакцию среди россиян. Введение "периода охлаждения" и запрет на новые займы сами по себе не решают ключевые проблемы, лежащие в основе высокой закредитованности", - считает директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко.
По ее словам, главные факторы закредитованности - это недостаточные доходы и нехватка финансовых знаний, которые позволяют оценить последствия займов и выработать стратегию управления долгами. Это и приводит людей в долговые ловушки, несмотря на существующие ограничения.
Весной ЦБ сообщал, что число россиян с кредитами достигло 50 миллионов человек, из них 42 миллиона имеют задолженность только в банках, 3,9 миллиона - в них и МФО, а 4 миллиона оформили только микрокредиты. При этом число граждан, которые имеют три кредита и более, по данным регулятора, достигло 12,9 миллиона.
 
Банк РоссииМФОРОССИЯисследование
 
 
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