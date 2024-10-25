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Глава ЦБ рассказала об ответных мерах по замороженным российским активам

Глава ЦБ рассказала об ответных мерах по замороженным российским активам - 25.10.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ рассказала об ответных мерах по замороженным российским активам

Решение по ответным мерам на использование США замороженных активов РФ принимается российским руководством, вероятно, решение будет принято, заявила глава ЦБ РФ | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T16:02+0300

2024-10-25T16:02+0300

2024-10-25T16:24+0300

банк россии

россия

замороженные российские активы

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Решение по ответным мерам на использование США замороженных активов РФ принимается российским руководством, вероятно, решение будет принято, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Что касается ответных мер. Как я уже неоднократно говорила, ответные меры обсуждаются руководством, наверное, решение будет принято", - сказала она, комментируя ответные меры на использование США замороженных активов РФ.Ранее, в четверг, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, соответствующие решения уже приняты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, замороженные российские активы, эльвира набиуллина