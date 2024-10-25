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Глава ЦБ рассказала об ответных мерах по замороженным российским активам - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Глава ЦБ рассказала об ответных мерах по замороженным российским активам
Глава ЦБ рассказала об ответных мерах по замороженным российским активам - 25.10.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ рассказала об ответных мерах по замороженным российским активам
Решение по ответным мерам на использование США замороженных активов РФ принимается российским руководством, вероятно, решение будет принято, заявила глава ЦБ РФ | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:02+0300
2024-10-25T16:24+0300
банк россии
россия
замороженные российские активы
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Решение по ответным мерам на использование США замороженных активов РФ принимается российским руководством, вероятно, решение будет принято, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Что касается ответных мер. Как я уже неоднократно говорила, ответные меры обсуждаются руководством, наверное, решение будет принято", - сказала она, комментируя ответные меры на использование США замороженных активов РФ.Ранее, в четверг, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, соответствующие решения уже приняты.
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россия, замороженные российские активы, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, замороженные российские активы, Эльвира Набиуллина
16:02 25.10.2024 (обновлено: 16:24 25.10.2024)
 
Глава ЦБ рассказала об ответных мерах по замороженным российским активам

Набиуллина: в РФ принимают решение по ответным мерам по замороженным активам

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Решение по ответным мерам на использование США замороженных активов РФ принимается российским руководством, вероятно, решение будет принято, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Что касается ответных мер. Как я уже неоднократно говорила, ответные меры обсуждаются руководством, наверное, решение будет принято", - сказала она, комментируя ответные меры на использование США замороженных активов РФ.
Ранее, в четверг, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что если Запад начал использовать доходы от замороженных резервов РФ, Россия поступит аналогично - будет использовать замороженные активы недружественных компаний, соответствующие решения уже приняты.
 
Банк РоссииРОССИЯзамороженные российские активыЭльвира Набиуллина
 
 
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