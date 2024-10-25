https://1prime.ru/20241025/peregovory-852421852.html

Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков

Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков - 25.10.2024, ПРАЙМ

Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков

Российский президент Владимир Путин готов к проведению переговоров, в ходе которых будут достигнуты поставленные Москвой цели на Украине, подчеркнул... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T14:11+0300

2024-10-25T14:11+0300

2024-10-25T14:11+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

владимир путин

мирные переговоры

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин готов к проведению переговоров, в ходе которых будут достигнуты поставленные Москвой цели на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе встречи с российским лидером отметил его готовность к прекращению боевых действий на Украине."(Путин остается - прим. ред.) открытым, открытым для переговорного достижения своих целей", - заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов о словах Эрдогана.

https://1prime.ru/20241025/sdelka-852420144.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, владимир путин, мирные переговоры