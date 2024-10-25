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Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков
Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков - 25.10.2024, ПРАЙМ
Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков
Российский президент Владимир Путин готов к проведению переговоров, в ходе которых будут достигнуты поставленные Москвой цели на Украине, подчеркнул... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T14:11+0300
2024-10-25T14:11+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
владимир путин
мирные переговоры
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин готов к проведению переговоров, в ходе которых будут достигнуты поставленные Москвой цели на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе встречи с российским лидером отметил его готовность к прекращению боевых действий на Украине."(Путин остается - прим. ред.) открытым, открытым для переговорного достижения своих целей", - заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов о словах Эрдогана.
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дмитрий песков, владимир путин, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, мирные переговоры
14:11 25.10.2024
 
Путин открыт для переговоров по Украине, заявил Песков

Песков: Путин остается открыт для переговоров с целью достижения целей РФ на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин готов к проведению переговоров, в ходе которых будут достигнуты поставленные Москвой цели на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе встречи с российским лидером отметил его готовность к прекращению боевых действий на Украине.
"(Путин остается - прим. ред.) открытым, открытым для переговорного достижения своих целей", - заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов о словах Эрдогана.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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13:37
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковВладимир Путинмирные переговоры
 
 
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