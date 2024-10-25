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Сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим в Санкт-Петербурге

Сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим в Санкт-Петербурге - 25.10.2024, ПРАЙМ

Сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим в Санкт-Петербурге

Торговая сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим при нападении в магазине в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали несколько человек, сообщила... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T18:13+0300

2024-10-25T18:13+0300

2024-10-25T18:13+0300

происшествия

санкт-петербург

нападение

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Торговая сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим при нападении в магазине в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали несколько человек, сообщила компания. "С сожалением сообщаем, что сегодня в одном из наших магазинов в Санкт-Петербурге произошел инцидент, в ходе которого несколько человек пострадали ... Сеть окажет поддержку пострадавшим", - говорится в сообщении. Компания намерена связаться со всеми пострадавшими и предложить поддержку, связанную с расходами на медицинскую и психологическую помощь. Также уже оказывает всестороннюю поддержку охраннику магазина, пострадавшему в рамках происшествия. Компания также выразила свое сочувствие пострадавшим и их семьям, пожелав скорейшего выздоровления. "Мы выражаем благодарность нашим покупателям, персоналу и охране магазина за их самоотверженные действия по задержанию нападавшего. Отличившиеся сотрудники магазина и ЧОП будут поощрены", - добавили там. По словам компании, сеть прилагает все усилия для содействия правоохранительным органам в расследовании этого происшествия. Ранее в пятницу в помещении магазина "О'кей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.

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санкт-петербург, нападение, пострадавшие, поддержка