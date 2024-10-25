Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим в Санкт-Петербурге - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241025/podderzhka-852433624.html
Сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим в Санкт-Петербурге
Сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим в Санкт-Петербурге - 25.10.2024, ПРАЙМ
Сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим в Санкт-Петербурге
Торговая сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим при нападении в магазине в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали несколько человек, сообщила... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:13+0300
2024-10-25T18:13+0300
происшествия
санкт-петербург
нападение
пострадавшие
поддержка
https://cdnn.1prime.ru/img/83931/27/839312764_0:239:3089:1976_1920x0_80_0_0_7d04e5d68794732bf08d59dddecfee09.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Торговая сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим при нападении в магазине в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали несколько человек, сообщила компания. "С сожалением сообщаем, что сегодня в одном из наших магазинов в Санкт-Петербурге произошел инцидент, в ходе которого несколько человек пострадали ... Сеть окажет поддержку пострадавшим", - говорится в сообщении. Компания намерена связаться со всеми пострадавшими и предложить поддержку, связанную с расходами на медицинскую и психологическую помощь. Также уже оказывает всестороннюю поддержку охраннику магазина, пострадавшему в рамках происшествия. Компания также выразила свое сочувствие пострадавшим и их семьям, пожелав скорейшего выздоровления. "Мы выражаем благодарность нашим покупателям, персоналу и охране магазина за их самоотверженные действия по задержанию нападавшего. Отличившиеся сотрудники магазина и ЧОП будут поощрены", - добавили там. По словам компании, сеть прилагает все усилия для содействия правоохранительным органам в расследовании этого происшествия. Ранее в пятницу в помещении магазина "О'кей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.
https://1prime.ru
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83931/27/839312764_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_37a165ce01b9d34b78590f7f9b1db5db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкт-петербург, нападение, пострадавшие, поддержка
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, нападение, пострадавшие, поддержка
18:13 25.10.2024
 
Сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим в Санкт-Петербурге

Сеть "О'Кей" поддержит пострадавших после нападения в магазине сети в Петербурге

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Торговая сеть "О'Кей" окажет поддержку пострадавшим при нападении в магазине в Санкт-Петербурге, в ходе которого пострадали несколько человек, сообщила компания.
"С сожалением сообщаем, что сегодня в одном из наших магазинов в Санкт-Петербурге произошел инцидент, в ходе которого несколько человек пострадали ... Сеть окажет поддержку пострадавшим", - говорится в сообщении.
Компания намерена связаться со всеми пострадавшими и предложить поддержку, связанную с расходами на медицинскую и психологическую помощь. Также уже оказывает всестороннюю поддержку охраннику магазина, пострадавшему в рамках происшествия.
Компания также выразила свое сочувствие пострадавшим и их семьям, пожелав скорейшего выздоровления. "Мы выражаем благодарность нашим покупателям, персоналу и охране магазина за их самоотверженные действия по задержанию нападавшего. Отличившиеся сотрудники магазина и ЧОП будут поощрены", - добавили там.
По словам компании, сеть прилагает все усилия для содействия правоохранительным органам в расследовании этого происшествия.
Ранее в пятницу в помещении магазина "О'кей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.
 
ПроисшествияСАНКТ-ПЕТЕРБУРГнападениепострадавшиеподдержка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала