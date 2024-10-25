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Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием
Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием - 25.10.2024, ПРАЙМ
Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием
Риторика Запада об изоляции России является дезинформацией, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T07:09+0300
2024-10-25T07:09+0300
политика
брикс
россия
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Риторика Запада об изоляции России является дезинформацией, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий."Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани, который впервые проходит в расширенном составе, лишний раз наглядно показал всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи", - подчеркнул дипломат. Он также отметил большое число лидеров стран и представителей международных организаций, которые стали участниками прошедшего в Казани саммита объединения.По мнению Лабецкого, уровень рассмотренных на заседаниях участниками саммита тем в очередной раз подтвердил, что решение важнейших для всего мира вопросов невозможно без участия Москвы. При этом западная риторика о полной изоляции России является попыткой выдать желаемое за действительное.
https://1prime.ru/20241025/sotrudnichestvo-852410217.html
запад
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брикс, россия, запад
Политика, БРИКС, РОССИЯ, ЗАПАД
07:09 25.10.2024
 
Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием

Лабецкий: Запад, говоря об изоляции РФ, занимается дезинформированием

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Риторика Запада об изоляции России является дезинформацией, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
"Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани, который впервые проходит в расширенном составе, лишний раз наглядно показал всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи", - подчеркнул дипломат.
Он также отметил большое число лидеров стран и представителей международных организаций, которые стали участниками прошедшего в Казани саммита объединения.
По мнению Лабецкого, уровень рассмотренных на заседаниях участниками саммита тем в очередной раз подтвердил, что решение важнейших для всего мира вопросов невозможно без участия Москвы. При этом западная риторика о полной изоляции России является попыткой выдать желаемое за действительное.
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ПолитикаБРИКСРОССИЯЗАПАД
 
 
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