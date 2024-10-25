https://1prime.ru/20241025/posol-852410923.html

Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием

Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием - 25.10.2024, ПРАЙМ

Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием

Риторика Запада об изоляции России является дезинформацией, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T07:09+0300

2024-10-25T07:09+0300

2024-10-25T07:09+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Риторика Запада об изоляции России является дезинформацией, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий."Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани, который впервые проходит в расширенном составе, лишний раз наглядно показал всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи", - подчеркнул дипломат. Он также отметил большое число лидеров стран и представителей международных организаций, которые стали участниками прошедшего в Казани саммита объединения.По мнению Лабецкого, уровень рассмотренных на заседаниях участниками саммита тем в очередной раз подтвердил, что решение важнейших для всего мира вопросов невозможно без участия Москвы. При этом западная риторика о полной изоляции России является попыткой выдать желаемое за действительное.

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запад

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брикс, россия, запад