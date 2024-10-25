https://1prime.ru/20241025/posol-852410923.html
Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием
Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием - 25.10.2024, ПРАЙМ
Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием
Риторика Запада об изоляции России является дезинформацией, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T07:09+0300
2024-10-25T07:09+0300
2024-10-25T07:09+0300
политика
брикс
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10e76e1cdeb39e6fcfef303b8d09dc49.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Риторика Запада об изоляции России является дезинформацией, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий."Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани, который впервые проходит в расширенном составе, лишний раз наглядно показал всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи", - подчеркнул дипломат. Он также отметил большое число лидеров стран и представителей международных организаций, которые стали участниками прошедшего в Казани саммита объединения.По мнению Лабецкого, уровень рассмотренных на заседаниях участниками саммита тем в очередной раз подтвердил, что решение важнейших для всего мира вопросов невозможно без участия Москвы. При этом западная риторика о полной изоляции России является попыткой выдать желаемое за действительное.
https://1prime.ru/20241025/sotrudnichestvo-852410217.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1452450e66f5afb9c69565bf0b9aa28.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, россия, запад
Политика, БРИКС, РОССИЯ, ЗАПАД
Посол назвал слова Запада об изоляции России дезинформированием
Лабецкий: Запад, говоря об изоляции РФ, занимается дезинформированием
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Риторика Запада об изоляции России является дезинформацией, считает посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
"Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани, который впервые проходит в расширенном составе, лишний раз наглядно показал всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи", - подчеркнул дипломат.
Он также отметил большое число лидеров стран и представителей международных организаций, которые стали участниками прошедшего в Казани саммита объединения.
По мнению Лабецкого, уровень рассмотренных на заседаниях участниками саммита тем в очередной раз подтвердил, что решение важнейших для всего мира вопросов невозможно без участия Москвы. При этом западная риторика о полной изоляции России является попыткой выдать желаемое за действительное.
Посол рассказал, что Россия ожидает от "вахты" Бразилии в БРИКС