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Россия стала лидером по поставкам нефтепродуктов в Индию в августе

Россия стала лидером по поставкам нефтепродуктов в Индию в августе - 25.10.2024, ПРАЙМ

Россия стала лидером по поставкам нефтепродуктов в Индию в августе

Экспорт российских нефтепродуктов в Индию в августе вновь перешел к росту после двух месяцев снижения и достиг почти 130 миллионов долларов, выяснило РИА... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T05:04+0300

2024-10-25T05:04+0300

2024-10-25T05:04+0300

энергетика

индия

россия

нефтепродукты

поставки

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Экспорт российских нефтепродуктов в Индию в августе вновь перешел к росту после двух месяцев снижения и достиг почти 130 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные индийского министерства торговли и промышленности. Индия в августе этого года нарастила покупки нефтепродуктов у России в 1,4 раза по сравнению с июлем - до 129,9 миллиона долларов. В результате Россия вернула себе первое место в индийском импорте нефтепродуктов, которое потеряла в июне на фоне снижения поставок. Кроме РФ, в топ-5 вошли Южная Корея (86,7 миллиона долларов), ОАЭ (86,1 миллиона), Малайзия (54,5 миллиона) и Сингапур (43,6 миллиона). Рост последовал за двумя месяцами снижения поставок из РФ: в июле они уменьшились до 95,4 миллиона долларов, а в июне - до 240 миллионов после майских 342,2 миллиона. При этом в годовом выражении объем поставок в августе уменьшился более чем в четыре раза (с 579,4 миллиона долларов). Больше всего в августе Нью-Дели закупал у Москвы лигроин (тяжелый бензин) - почти на 119 миллионов долларов, а также гидравлические масла - на 9,3 миллиона долларов и смазочные масла – на 1,1 миллиона. Всего по итогам восьми месяцев Индия приобрела у России нефтепродуктов на 1,8 миллиарда долларов - в 1,6 раза меньше, чем за январь-август 2023 года. А покупки за весь прошлый год составили 4,5 миллиарда долларов.

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индия, россия, нефтепродукты, поставки