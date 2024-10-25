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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" принял участие в XIV Слете молодежи АО "ФПК"

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" принял участие в XIV Слете молодежи АО "ФПК" - 25.10.2024, ПРАЙМ

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" принял участие в XIV Слете молодежи АО "ФПК"

НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" принял участие в XIV Слете молодежи АО "Федеральная пассажирская компания", приуроченном к 15-летию национального железнодорожного... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T12:30+0300

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2024-10-25T12:31+0300

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НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" принял участие в XIV Слете молодежи АО "Федеральная пассажирская компания", приуроченном к 15-летию национального железнодорожного перевозчика дальнего следования. Мероприятие, которое прошло с 21 по 24 октября в Москве, объединило молодых работников всех филиалов компании для обмена опытом и обсуждения креативных идей по развитию сферы пассажирских перевозок.Специалисты НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" провели для делегатов слета вовлекающие активности по финансовой грамотности. На интерактивном марафоне "Привлекай и инвестируй" молодые работники изучали модели финансового поведения, знакомились с новыми возможностями для формирования сбережений с господдержкой, выстраивали собственные стратегии по накоплению средств, состязались в интеллектуальной битве о программе долгосрочных сбережений. Участники не только получили новые знания, но и смогли проявить себя в командной работе, продемонстрировать свои аналитические способности.Также представители фонда организовали для железнодорожников увлекательную профессиональную ролевую игру, помогающую делать взвешенный выбор и принимать решения через последовательную оценку различных аспектов жизненной ситуации. Игра вызвала живую дискуссию, участники попробовали свои силы в ораторском мастерстве, потренировались грамотно и логично излагать свою позицию, анализировать информацию с разных ракурсов, находить сильные и слабые стороны."Мы рады принять участие в Слете молодежи АО "ФПК", – сказал первый заместитель генерального директора НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" Максим Элик. – Сейчас молодежь активно интересуется современными финансовыми инструментами, поэтому мастер-классы, проводимые нашими экспертами, вызывают хороший отклик у аудитории. Эти мероприятия имеют практическую ценность, помогают укреплять ответственное отношение к финансам и умение эффективно распоряжаться своими денежными средствами. Для фонда очень ценно общение с молодой аудиторией".НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" с 1999 года реализует корпоративную пенсионную систему железнодорожников. За все время выплаты были назначены свыше 570 тыс. пенсионеров и ветеранов отрасли. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, управляет накоплениями по обязательному пенсионному страхованию и является оператором программы долгосрочных сбережений. Сбережения клиентов фонда застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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пресс-релизы