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Чистая прибыль Kia выросла на 12% за 9 месяцев

Чистая прибыль Kia выросла на 12% за 9 месяцев - 25.10.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Kia выросла на 12% за 9 месяцев

Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Corp, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года составила 8,031 триллиона вон (около 5,8... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T09:50+0300

2024-10-25T09:50+0300

2024-10-25T09:50+0300

kia

чистая прибыль

авто

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейской автомобильной компании Kia Corp, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала года составила 8,031 триллиона вон (около 5,8 миллиарда долларов), что на 12,2% выше год к году, говорится в отчетности компании. Операционная прибыль поднялась на 8,8% в годовом выражении и составила 9,951 триллиона вон (7,2 миллиарда долларов). Выручка увеличилась на 6,4% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года – до 80,301 триллиона вон (58,1 миллиарда долларов). В третьем квартале чистая прибыль Kia, приходящаяся на акционеров, выросла на 2,1% по сравнению с показателем годичной давности и составила 2,268 триллиона вон (1,6 миллиарда долларов). Операционная прибыль составила 2,881 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов), что на 0,6% больше, чем год назад. Выручка выросла на 3,8% год к году, до 26,52 триллиона вон (19,2 миллиарда долларов). При этом квартальные оптовые продажи в мире снизились у компании на 1,9%, до 764 тысяч автомобилей, в том числе в Северной Америке - выросли на 2,5%, до 273 тысяч, но в Европе упали на 13,4%, до 132 тысяч; в Южной Корее оптовые продажи сократились на 6,7%, до 125 тысяч автомобилей. Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллионов автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек.

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kia, чистая прибыль, авто