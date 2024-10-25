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Чистая прибыль "Интер РАО" за 9 месяцев выросла в 5,1 раза - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Интер РАО" за 9 месяцев выросла в 5,1 раза
Чистая прибыль "Интер РАО" за 9 месяцев выросла в 5,1 раза - 25.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интер РАО" за 9 месяцев выросла в 5,1 раза
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года выросла в 5,1 раза, до 24,744 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:03+0300
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энергетика
чистая прибыль
интер рао
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года выросла в 5,1 раза, до 24,744 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. В аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль компании составила 4,861 миллиарда рублей. Выручка компании по итогам января-сентября 2024 года выросла на 1,1%, до 34,898 миллиарда рублей.
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чистая прибыль, интер рао
Энергетика, чистая прибыль, Интер РАО
10:03 25.10.2024 (обновлено: 10:04 25.10.2024)
 
Чистая прибыль "Интер РАО" за 9 месяцев выросла в 5,1 раза

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев выросла до 24,74 миллиарда рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанк#Первая в России электростанция с парогазовым бинарным циклом
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года выросла в 5,1 раза, до 24,744 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
В аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль компании составила 4,861 миллиарда рублей. Выручка компании по итогам января-сентября 2024 года выросла на 1,1%, до 34,898 миллиарда рублей.
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Энергетикачистая прибыльИнтер РАО
 
 
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