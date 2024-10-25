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Банк России вогнал рынки в пессимизм, но это ненадолго - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/prognoz-852433039.html
Банк России вогнал рынки в пессимизм, но это ненадолго
Банк России вогнал рынки в пессимизм, но это ненадолго - 25.10.2024, ПРАЙМ
Банк России вогнал рынки в пессимизм, но это ненадолго
Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 2,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:01+0300
2024-10-25T18:20+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
мосбиржа
индекс ртс
ставка банка россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 2,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе двигался в коридоре 95,5-97,2, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 96,8. В пятницу после объявления ЦБ решения по повышению ключевой ставки до 21%, рынок ускорил падение и пробил уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Внешние условия по-прежнему нейтральны, цены на нефть торговались в диапазоне $74-$76 за баррель Brent. Американский доллар показал рекордный рост на этой неделе, индекс DXY выходил на уровень 104,096 в среду, после чего начал корректироваться, оказывая поддержку товарному рынку и рынку драгметаллов. Котировки золота достигали рекорда в $2720 за унцию, практически одновременно с пиком по доллару, что довольно нетипично. Такая динамика объясняется, что покупка со стороны банков Китая и Индии сохраняется на высоком уровне. Есть основания полагать, что такая покупка может продолжиться еще какое-то время, и выходить из позиций в золоте еще преждевременно, что косвенно подтверждают данные о росте притока денег в золотые ETF. Нефтяная компания "Лукойл" объявила дивиденды за 9 месяцев 2024 в размере 514 рублей на акцию, что несколько ниже консенсуса, который предполагал выплату чуть более 530 руб. Акции компании не смогли поддержать рынок и ускорили падение на общем негативном фоне после 16 часов в пятницу. На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций на уровнях в диапазоне 2600-2750 по индексу Мосбиржи. На следующей неделе продолжится период операционной и финансовой отчетности, и состоятся два важных для рынка совета директоров у компаний Хэдхантер и Газпром. У Хэдхантера в повестке дня стоит вопрос о спецдивидендах, а у Газпрома -- вопросы об инвестициях и бюджете на 2024 г. Инвесторы полагают, что компания может скорректировать инвестпрограмму и бюджет, что, вероятно, отразится на отношении участников рынка к бумаге.
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа, индекс ртс, ставка банка россии
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа, индекс РТС, ставка Банка России
18:01 25.10.2024 (обновлено: 18:20 25.10.2024)
 

Банк России вогнал рынки в пессимизм, но это ненадолго

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 2,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе двигался в коридоре 95,5-97,2, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 96,8. В пятницу после объявления ЦБ решения по повышению ключевой ставки до 21%, рынок ускорил падение и пробил уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи.
Внешние условия по-прежнему нейтральны, цены на нефть торговались в диапазоне $74-$76 за баррель Brent.
Американский доллар показал рекордный рост на этой неделе, индекс DXY выходил на уровень 104,096 в среду, после чего начал корректироваться, оказывая поддержку товарному рынку и рынку драгметаллов.
Котировки золота достигали рекорда в $2720 за унцию, практически одновременно с пиком по доллару, что довольно нетипично. Такая динамика объясняется, что покупка со стороны банков Китая и Индии сохраняется на высоком уровне. Есть основания полагать, что такая покупка может продолжиться еще какое-то время, и выходить из позиций в золоте еще преждевременно, что косвенно подтверждают данные о росте притока денег в золотые ETF.
Нефтяная компания "Лукойл" объявила дивиденды за 9 месяцев 2024 в размере 514 рублей на акцию, что несколько ниже консенсуса, который предполагал выплату чуть более 530 руб. Акции компании не смогли поддержать рынок и ускорили падение на общем негативном фоне после 16 часов в пятницу.
На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций на уровнях в диапазоне 2600-2750 по индексу Мосбиржи.
На следующей неделе продолжится период операционной и финансовой отчетности, и состоятся два важных для рынка совета директоров у компаний Хэдхантер и Газпром.
У Хэдхантера в повестке дня стоит вопрос о спецдивидендах, а у Газпрома -- вопросы об инвестициях и бюджете на 2024 г. Инвесторы полагают, что компания может скорректировать инвестпрограмму и бюджет, что, вероятно, отразится на отношении участников рынка к бумаге.
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгиМосбиржаиндекс РТСставка Банка России
 
 
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