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Банк России вогнал рынки в пессимизм, но это ненадолго

Банк России вогнал рынки в пессимизм, но это ненадолго - 25.10.2024, ПРАЙМ

Банк России вогнал рынки в пессимизм, но это ненадолго

Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 2,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T18:01+0300

2024-10-25T18:01+0300

2024-10-25T18:20+0300

экономика

российский рынок акций

биржевые торги

мосбиржа

индекс ртс

ставка банка россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс МосБиржи потерял 2,7%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 3%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе двигался в коридоре 95,5-97,2, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 96,8. В пятницу после объявления ЦБ решения по повышению ключевой ставки до 21%, рынок ускорил падение и пробил уровень 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Внешние условия по-прежнему нейтральны, цены на нефть торговались в диапазоне $74-$76 за баррель Brent. Американский доллар показал рекордный рост на этой неделе, индекс DXY выходил на уровень 104,096 в среду, после чего начал корректироваться, оказывая поддержку товарному рынку и рынку драгметаллов. Котировки золота достигали рекорда в $2720 за унцию, практически одновременно с пиком по доллару, что довольно нетипично. Такая динамика объясняется, что покупка со стороны банков Китая и Индии сохраняется на высоком уровне. Есть основания полагать, что такая покупка может продолжиться еще какое-то время, и выходить из позиций в золоте еще преждевременно, что косвенно подтверждают данные о росте притока денег в золотые ETF. Нефтяная компания "Лукойл" объявила дивиденды за 9 месяцев 2024 в размере 514 рублей на акцию, что несколько ниже консенсуса, который предполагал выплату чуть более 530 руб. Акции компании не смогли поддержать рынок и ускорили падение на общем негативном фоне после 16 часов в пятницу. На следующей неделе мы ожидаем консолидации рынка акций на уровнях в диапазоне 2600-2750 по индексу Мосбиржи. На следующей неделе продолжится период операционной и финансовой отчетности, и состоятся два важных для рынка совета директоров у компаний Хэдхантер и Газпром. У Хэдхантера в повестке дня стоит вопрос о спецдивидендах, а у Газпрома -- вопросы об инвестициях и бюджете на 2024 г. Инвесторы полагают, что компания может скорректировать инвестпрограмму и бюджет, что, вероятно, отразится на отношении участников рынка к бумаге.

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2024

Александр Власенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg

Александр Власенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Власенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg

российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа, индекс ртс, ставка банка россии