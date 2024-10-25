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Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны
Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны - 25.10.2024, ПРАЙМ
Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны
Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на высказывания о том, что Запад устал от войны в Украине, и не расслабляться. Об этом он заявил в... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T11:44+0300
2024-10-25T11:44+0300
политика
россия
владимир путин
запад
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на высказывания о том, что Запад устал от войны в Украине, и не расслабляться. Об этом он заявил в беседе с тележурналисткой Ольгой Скабеевой."Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание", - сказал глава государства в эфире программы "60 минут".Российский лидер также добавил, что турецкая сторона уже не раз обращалась с предложениями от украинской стороны.Президент также отметил, что необходимо время для подробного рассмотрения турецких предложений. Он также отметил, что риторика Запада по ситуации в Украине изменилась и они начали реалистично оценивать ситуацию, что можно похвалить.
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россия, владимир путин, запад
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЗАПАД
11:44 25.10.2024
 
Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны

Путин призвал не обращать внимание на заявления об усталости Запада от войны

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на высказывания о том, что Запад устал от войны в Украине, и не расслабляться. Об этом он заявил в беседе с тележурналисткой Ольгой Скабеевой.
"Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание", - сказал глава государства в эфире программы "60 минут".
Российский лидер также добавил, что турецкая сторона уже не раз обращалась с предложениями от украинской стороны.
Президент также отметил, что необходимо время для подробного рассмотрения турецких предложений. Он также отметил, что риторика Запада по ситуации в Украине изменилась и они начали реалистично оценивать ситуацию, что можно похвалить.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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