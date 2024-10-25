https://1prime.ru/20241025/putin-852416587.html

Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны

Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны - 25.10.2024, ПРАЙМ

Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны

Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на высказывания о том, что Запад устал от войны в Украине, и не расслабляться. Об этом он заявил в... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T11:44+0300

2024-10-25T11:44+0300

2024-10-25T11:44+0300

политика

россия

владимир путин

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392315_0:20:3571:2029_1920x0_80_0_0_7bc12f0ca1d280321d6569bcfa640f4d.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на высказывания о том, что Запад устал от войны в Украине, и не расслабляться. Об этом он заявил в беседе с тележурналисткой Ольгой Скабеевой."Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание", - сказал глава государства в эфире программы "60 минут".Российский лидер также добавил, что турецкая сторона уже не раз обращалась с предложениями от украинской стороны.Президент также отметил, что необходимо время для подробного рассмотрения турецких предложений. Он также отметил, что риторика Запада по ситуации в Украине изменилась и они начали реалистично оценивать ситуацию, что можно похвалить.

https://1prime.ru/20241025/putin-852413917.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, запад