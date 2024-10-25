https://1prime.ru/20241025/putin-852416587.html
Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны
Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны - 25.10.2024, ПРАЙМ
Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны
Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на высказывания о том, что Запад устал от войны в Украине, и не расслабляться. Об этом он заявил в... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T11:44+0300
2024-10-25T11:44+0300
2024-10-25T11:44+0300
политика
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на высказывания о том, что Запад устал от войны в Украине, и не расслабляться. Об этом он заявил в беседе с тележурналисткой Ольгой Скабеевой."Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание", - сказал глава государства в эфире программы "60 минут".Российский лидер также добавил, что турецкая сторона уже не раз обращалась с предложениями от украинской стороны.Президент также отметил, что необходимо время для подробного рассмотрения турецких предложений. Он также отметил, что риторика Запада по ситуации в Украине изменилась и они начали реалистично оценивать ситуацию, что можно похвалить.
https://1prime.ru/20241025/putin-852413917.html
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россия, владимир путин, запад
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЗАПАД
Путин призвал не обращать внимание на то, что Запад якобы устал от войны
Путин призвал не обращать внимание на заявления об усталости Запада от войны
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на высказывания о том, что Запад устал от войны в Украине, и не расслабляться. Об этом он заявил в беседе с тележурналисткой Ольгой Скабеевой.
"Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание", - сказал глава государства в эфире программы "60 минут".
Российский лидер также добавил, что турецкая сторона уже не раз обращалась с предложениями от украинской стороны.
Президент также отметил, что необходимо время для подробного рассмотрения турецких предложений. Он также отметил, что риторика Запада по ситуации в Украине изменилась и они начали реалистично оценивать ситуацию, что можно похвалить.
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