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Путин назвал поведение киевских властей иррациональным - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал поведение киевских властей иррациональным
Путин назвал поведение киевских властей иррациональным - 25.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал поведение киевских властей иррациональным
Поведение киевских властей является иррациональным и непредсказуемым, что делает невозможным строить какие-либо планы или договоренности, заявил президент... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T11:55+0300
2024-10-25T11:55+0300
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Поведение киевских властей является иррациональным и непредсказуемым, что делает невозможным строить какие-либо планы или договоренности, заявил президент России Владимир Путин в интервью тележурналистке Ольге Скабеевой."Это иррациональное поведение, которое трудно прогнозировать, и на этой базе невозможно строить никаких планов. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то, о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать", - отметил глава государства.Он отметил, что Россия готова искать разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса, однако пока нет предметных переговоров, так как украинская сторона отказывается от них.Путин также выразил мнение, что Украина должна понять бесперспективность своего подхода в отношениях с Россией, особенно в плане сотрудничества с НАТО по вопросам безопасности. Глава государства резюмировал, что чем быстрее Украина осознает это, тем лучше будет для всех, включая ее саму.
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
11:55 25.10.2024
 
Путин назвал поведение киевских властей иррациональным

Путин: Киев ведет себя иррационально, на этой базе невозможно строить планы

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Поведение киевских властей является иррациональным и непредсказуемым, что делает невозможным строить какие-либо планы или договоренности, заявил президент России Владимир Путин в интервью тележурналистке Ольге Скабеевой.
"Это иррациональное поведение, которое трудно прогнозировать, и на этой базе невозможно строить никаких планов. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то, о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать", - отметил глава государства.
Он отметил, что Россия готова искать разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса, однако пока нет предметных переговоров, так как украинская сторона отказывается от них.
Путин также выразил мнение, что Украина должна понять бесперспективность своего подхода в отношениях с Россией, особенно в плане сотрудничества с НАТО по вопросам безопасности. Глава государства резюмировал, что чем быстрее Украина осознает это, тем лучше будет для всех, включая ее саму.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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