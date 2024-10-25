https://1prime.ru/20241025/putin-852416762.html

Путин назвал поведение киевских властей иррациональным

Путин назвал поведение киевских властей иррациональным - 25.10.2024, ПРАЙМ

Путин назвал поведение киевских властей иррациональным

Поведение киевских властей является иррациональным и непредсказуемым, что делает невозможным строить какие-либо планы или договоренности, заявил президент... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T11:55+0300

2024-10-25T11:55+0300

2024-10-25T11:55+0300

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Поведение киевских властей является иррациональным и непредсказуемым, что делает невозможным строить какие-либо планы или договоренности, заявил президент России Владимир Путин в интервью тележурналистке Ольге Скабеевой."Это иррациональное поведение, которое трудно прогнозировать, и на этой базе невозможно строить никаких планов. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то, о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать", - отметил глава государства.Он отметил, что Россия готова искать разумные компромиссы для урегулирования украинского вопроса, однако пока нет предметных переговоров, так как украинская сторона отказывается от них.Путин также выразил мнение, что Украина должна понять бесперспективность своего подхода в отношениях с Россией, особенно в плане сотрудничества с НАТО по вопросам безопасности. Глава государства резюмировал, что чем быстрее Украина осознает это, тем лучше будет для всех, включая ее саму.

https://1prime.ru/20241025/putin-852416587.html

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россия, украина, владимир путин