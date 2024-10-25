https://1prime.ru/20241025/putin-852417016.html
Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин
Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин - 25.10.2024, ПРАЙМ
Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин
Любой вариант урегулирования ситуации на Украине должен быть в пользу России и учитывать ситуацию на поле боя, заявил глава государства Владимир Путин. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T12:01+0300
2024-10-25T12:01+0300
2024-10-25T12:01+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Любой вариант урегулирования ситуации на Украине должен быть в пользу России и учитывать ситуацию на поле боя, заявил глава государства Владимир Путин."Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя", - отметил он в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что Россия не будет идти на уступки или обмены.Президент также добавил, что опыт российских военнослужащих и возможности российского военно-промышленного комплекса приносят высокие результаты.
https://1prime.ru/20241025/putin-852416762.html
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россия, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин
Путин: любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Любой вариант урегулирования ситуации на Украине должен быть в пользу России и учитывать ситуацию на поле боя, заявил глава государства Владимир Путин.
"Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя", - отметил он в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что Россия не будет идти на уступки или обмены.
Президент также добавил, что опыт российских военнослужащих и возможности российского военно-промышленного комплекса приносят высокие результаты.
Путин назвал поведение киевских властей иррациональным