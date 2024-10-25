https://1prime.ru/20241025/putin-852431640.html
Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин
Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин - 25.10.2024, ПРАЙМ
Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин
Российская экономика рассчитывает на эффективность Федеральной таможенной службы, заявил в ходе встречи с главой ФТС РФ Валерием Пикалевым президент РФ Владимир | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T17:30+0300
2024-10-25T17:30+0300
2024-10-25T17:30+0300
экономика
россия
владимир путин
фтс россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экономика рассчитывает на эффективность Федеральной таможенной службы, заявил в ходе встречи с главой ФТС РФ Валерием Пикалевым президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что сегодня "экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы". "Уверен, что так оно и будет", — добавил он и пожелал таможенной службе и ее руководителю успехов. Путин также отметил, что нет необходимости говорить о том, насколько важна работа ФТС, у которой сочетаются фискальные функции, представительская функция и много различных направлений работы — "сложных, но чрезвычайно ответственных".
https://1prime.ru/20241024/putin-852404442.html
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россия, владимир путин, фтс россии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России
Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин
Путин: экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экономика рассчитывает на эффективность Федеральной таможенной службы, заявил в ходе встречи с главой ФТС РФ Валерием Пикалевым президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что сегодня "экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы".
"Уверен, что так оно и будет", — добавил он и пожелал таможенной службе и ее руководителю успехов.
Путин также отметил, что нет необходимости говорить о том, насколько важна работа ФТС, у которой сочетаются фискальные функции, представительская функция и много различных направлений работы — "сложных, но чрезвычайно ответственных".
Путин: Россия справится со своими проблемами сама