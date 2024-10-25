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Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин
Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин - 25.10.2024, ПРАЙМ
Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин
Российская экономика рассчитывает на эффективность Федеральной таможенной службы, заявил в ходе встречи с главой ФТС РФ Валерием Пикалевым президент РФ Владимир | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T17:30+0300
2024-10-25T17:30+0300
экономика
россия
владимир путин
фтс россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экономика рассчитывает на эффективность Федеральной таможенной службы, заявил в ходе встречи с главой ФТС РФ Валерием Пикалевым президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что сегодня "экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы". "Уверен, что так оно и будет", — добавил он и пожелал таможенной службе и ее руководителю успехов. Путин также отметил, что нет необходимости говорить о том, насколько важна работа ФТС, у которой сочетаются фискальные функции, представительская функция и много различных направлений работы — "сложных, но чрезвычайно ответственных".
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россия, владимир путин, фтс россии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ФТС России
17:30 25.10.2024
 
Экономика РФ рассчитывает на эффективность таможенной службы, заявил Путин

Путин: экономика России рассчитывает на эффективность таможенной службы

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экономика рассчитывает на эффективность Федеральной таможенной службы, заявил в ходе встречи с главой ФТС РФ Валерием Пикалевым президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что сегодня "экономика страны и вообще страна рассчитывает на эффективность таможенной службы".
"Уверен, что так оно и будет", — добавил он и пожелал таможенной службе и ее руководителю успехов.
Путин также отметил, что нет необходимости говорить о том, насколько важна работа ФТС, у которой сочетаются фискальные функции, представительская функция и много различных направлений работы — "сложных, но чрезвычайно ответственных".
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