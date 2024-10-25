https://1prime.ru/20241025/putin-852438133.html
Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину
Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину - 25.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину
Россия до сих пор поставляет газ в Европу через украинскую территорию, но контракт заканчивается в декабре текущего года. Для продолжения поставок необходимо... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T21:02+0300
2024-10-25T21:02+0300
2024-10-25T21:03+0300
энергетика
россия
владимир путин
европа
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_0:63:3126:1821_1920x0_80_0_0_676d6abdaa0f30a926470925e371396f.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия до сих пор поставляет газ в Европу через украинскую территорию, но контракт заканчивается в декабре текущего года. Для продолжения поставок необходимо заключить новый контракт, но требуемые мощности так и не были забронированы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. "Для того, чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый контракт. Во-вторых, нужно было начать уже в июле бронирование этих мощностей для того, чтобы их кто-то использовал", — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Путин напомнил, что существуют определенные правила энергетических законов ЕС и "Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки.Глава государства добавил, что Россия до сих пор поставляет газ через территорию Украины в Европу. По его словам, есть два маршрута, но один из них — ГИС "Сохрановка", был закрыт достаточно давно украинской стороной. "А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре", — сказал российский лидер.Путин также подчеркнул, что Россия не отказывает Европе в поставках газа и есть несколько маршрутов его получения.
https://1prime.ru/20241025/putin-852417016.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392617_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e78e549c25805cd456dba85a6f2e60ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, европа, транзит газа через украину
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕВРОПА, транзит газа через Украину
Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину
Путин: для продолжения поставок газа в Европу через Украину нужен новый контракт
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия до сих пор поставляет газ в Европу через украинскую территорию, но контракт заканчивается в декабре текущего года. Для продолжения поставок необходимо заключить новый контракт, но требуемые мощности так и не были забронированы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Для того, чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый контракт. Во-вторых, нужно было начать уже в июле бронирование этих мощностей для того, чтобы их кто-то использовал", — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Путин напомнил, что существуют определенные правила энергетических законов ЕС и "Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки.
Глава государства добавил, что Россия до сих пор поставляет газ через территорию Украины в Европу. По его словам, есть два маршрута, но один из них — ГИС "Сохрановка", был закрыт достаточно давно украинской стороной.
"А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре", — сказал российский лидер.
Путин также подчеркнул, что Россия не отказывает Европе в поставках газа и есть несколько маршрутов его получения.
Любой исход украинского вопроса должен быть в пользу России, заявил Путин