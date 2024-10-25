https://1prime.ru/20241025/putin-852438133.html

Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину

Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину - 25.10.2024, ПРАЙМ

Путин назвал условие для продолжения поставок газа через Украину

Россия до сих пор поставляет газ в Европу через украинскую территорию, но контракт заканчивается в декабре текущего года. Для продолжения поставок необходимо... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T21:02+0300

2024-10-25T21:02+0300

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энергетика

россия

владимир путин

европа

транзит газа через украину

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия до сих пор поставляет газ в Европу через украинскую территорию, но контракт заканчивается в декабре текущего года. Для продолжения поставок необходимо заключить новый контракт, но требуемые мощности так и не были забронированы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. "Для того, чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый контракт. Во-вторых, нужно было начать уже в июле бронирование этих мощностей для того, чтобы их кто-то использовал", — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Путин напомнил, что существуют определенные правила энергетических законов ЕС и "Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки.Глава государства добавил, что Россия до сих пор поставляет газ через территорию Украины в Европу. По его словам, есть два маршрута, но один из них — ГИС "Сохрановка", был закрыт достаточно давно украинской стороной. "А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре", — сказал российский лидер.Путин также подчеркнул, что Россия не отказывает Европе в поставках газа и есть несколько маршрутов его получения.

https://1prime.ru/20241025/putin-852417016.html

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россия, владимир путин, европа, транзит газа через украину