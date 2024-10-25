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Решение ЦБ будет сдерживать экономическую деятельность, считает эксперт - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/reshenie-852431324.html
Решение ЦБ будет сдерживать экономическую деятельность, считает эксперт
Решение ЦБ будет сдерживать экономическую деятельность, считает эксперт - 25.10.2024, ПРАЙМ
Решение ЦБ будет сдерживать экономическую деятельность, считает эксперт
ЦБ на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку до 21%, что не стало неожиданностью для рынка, однако сигнал регулятора о необходимости дальнейшего... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T17:20+0300
2024-10-25T17:20+0300
экономика
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МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. ЦБ на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку до 21%, что не стало неожиданностью для рынка, однако сигнал регулятора о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики оказался для инвесторов уже менее ожидаемым. Цель повышения ставки сразу на 200 б.п. весьма прозаичный — вернуть инфляцию к 4%, и ЦБ подчеркивает, что для этого могут потребоваться дополнительные повышения ставки до конца года. Это указывает на серьезность инфляционных рисков и стремление регулятора снизить давление на цены, что, в свою очередь, окажет сдерживающий эффект на кредитную активность и экономическую деятельность в целом. Что качается причин устойчивого роста потребительских цен, то тут напрямую сказывается резкое увеличение госрасходов. В 2024 году, согласно недавнему отчету Минфина, расходы бюджета выросли на 1,5 трлн руб., что на 22% выше уровня прошлого года, Основные статьи расходов - на субсидии по ипотеке и другим льготным программам, а также на военные нужды. С точки зрения технического анализа, иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К началу зимы доллар ожидается в диапазоне 95 - 100 руб.
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Олег Калманович
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40
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россия, экономика рф, дкп, мнения аналитиков
Экономика, РОССИЯ, экономика РФ, ДКП, Мнения аналитиков
17:20 25.10.2024
 
Решение ЦБ будет сдерживать экономическую деятельность, считает эксперт

Калманович: решение ЦБ окажет сдерживающий эффект на экономическую деятельность

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. ЦБ на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку до 21%, что не стало неожиданностью для рынка, однако сигнал регулятора о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики оказался для инвесторов уже менее ожидаемым.
Цель повышения ставки сразу на 200 б.п. весьма прозаичный — вернуть инфляцию к 4%, и ЦБ подчеркивает, что для этого могут потребоваться дополнительные повышения ставки до конца года. Это указывает на серьезность инфляционных рисков и стремление регулятора снизить давление на цены, что, в свою очередь, окажет сдерживающий эффект на кредитную активность и экономическую деятельность в целом.
Что качается причин устойчивого роста потребительских цен, то тут напрямую сказывается резкое увеличение госрасходов. В 2024 году, согласно недавнему отчету Минфина, расходы бюджета выросли на 1,5 трлн руб., что на 22% выше уровня прошлого года, Основные статьи расходов - на субсидии по ипотеке и другим льготным программам, а также на военные нужды.
С точки зрения технического анализа, иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К началу зимы доллар ожидается в диапазоне 95 - 100 руб.
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