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Набиуллина исключила риск возникновения рецессии в российской экономике

Набиуллина исключила риск возникновения рецессии в российской экономике - 25.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина исключила риск возникновения рецессии в российской экономике

Банк России не закладывает риск рецессии в экономике в своем прогнозе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:54+0300

2024-10-25T15:54+0300

2024-10-25T16:25+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

рецессия

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России не закладывает риск рецессии в экономике в своем прогнозе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается рисков рецессии. Рецессия - это, в принципе, про экономику в целом, а не про отдельные сектора. И ВВП у нас в прогнозе растет. Поэтому мы в прогноз риск рецессии не закладываем в целом по экономике", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

https://1prime.ru/20241025/ipoteka-852427695.html

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россия, эльвира набиуллина, рецессия