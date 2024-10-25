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Набиуллина исключила риск возникновения рецессии в российской экономике - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина исключила риск возникновения рецессии в российской экономике
Набиуллина исключила риск возникновения рецессии в российской экономике - 25.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина исключила риск возникновения рецессии в российской экономике
Банк России не закладывает риск рецессии в экономике в своем прогнозе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:54+0300
2024-10-25T16:25+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
рецессия
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России не закладывает риск рецессии в экономике в своем прогнозе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается рисков рецессии. Рецессия - это, в принципе, про экономику в целом, а не про отдельные сектора. И ВВП у нас в прогнозе растет. Поэтому мы в прогноз риск рецессии не закладываем в целом по экономике", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, эльвира набиуллина, рецессия
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, рецессия
15:54 25.10.2024 (обновлено: 16:25 25.10.2024)
 
Набиуллина исключила риск возникновения рецессии в российской экономике

Набиуллина: ЦБ не закладывает в прогнозе риск возникновения рецессии в экономике

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России не закладывает риск рецессии в экономике в своем прогнозе, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается рисков рецессии. Рецессия - это, в принципе, про экономику в целом, а не про отдельные сектора. И ВВП у нас в прогнозе растет. Поэтому мы в прогноз риск рецессии не закладываем в целом по экономике", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллинарецессия
 
 
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