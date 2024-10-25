https://1prime.ru/20241025/rosgeologiya-852416263.html

Чистый убыток "Росгеологии" по РСБУ вырос в три раза

Чистый убыток "Росгеологии" по РСБУ вырос в три раза - 25.10.2024, ПРАЙМ

Чистый убыток "Росгеологии" по РСБУ вырос в три раза

Чистый убыток "Росгеологии" по РСБУ за январь-сентябрь увеличился до 2,31 миллиарда рублей с 766,43 миллиона в аналогичном периоде 2023 года, то есть вырос в... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T11:30+0300

2024-10-25T11:30+0300

2024-10-25T11:30+0300

экономика

россия

росгеология

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Росгеологии" по РСБУ за январь-сентябрь увеличился до 2,31 миллиарда рублей с 766,43 миллиона в аналогичном периоде 2023 года, то есть вырос в три раза, следует из отчетности компании. Выручка при этом снизилась на 4,4%, до 9,061 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 7,989 миллиарда, что на 6,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прибыль от продаж составила 47,641 миллиона рублей, в прошлом году был убыток в 74,44 миллиона. Долгосрочные обязательства выросли на 30 сентября до 20,093 миллиарда рублей с 14,147 миллиарда на конец 2023 года. Краткосрочные обязательства сократились за тот же период с 15,365 миллиарда до 18,114 миллиарда рублей. "Росгеология" в сентябре сообщила, что допустила технический дефолт по погашению выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей в связи с отсутствием средств. Глава компании Сергей Горьков в свою очередь говорил журналистам, что компания просит у государства прежде всего не финансирование, а возможность выполнять больше работ внутри страны, чтобы законтрактовать свои мощности, по которым сейчас несет затраты. Арбитражный суд Москвы 7 октября зарегистрировал иск Андрея Забродина и присоединившихся к нему банка "РЕСО Кредит", страховых компаний АО "РЕСО-Гарантия" и ООО "Общество страхование жизни "РЕСО-Гарантия", ООО "Управляющая компания "Коммершиал Проперти Траст" и ООО "Автоэкспертфинанс" о взыскании с "Росгеологии" более 1 миллиарда рублей. Иск принят к производству, предварительные слушания назначены на 17 декабря. Суд Москвы установил, что владельцы облигаций компании, по которым допущен дефолт, до 14 декабря могут присоединиться к иску. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов 8 октября заявил, что механизмы господдержки "Росгеологии", как рассчитывает Минприроды, будут подготовлены в ближайшие недели. А заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рассказывал журналистам, что Минфин разрабатывает "оригинальный вариант" решения вопроса с дефолтом компании.

https://1prime.ru/20241018/minfin-852252890.html

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россия, росгеология