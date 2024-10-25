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В Белоруссии назвали цели страны в рамках БРИКС
В Белоруссии назвали цели страны в рамках БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии назвали цели страны в рамках БРИКС
Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T06:00+0300
2024-10-25T06:00+0300
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КАЗАНЬ, 25 окт - ПРАЙМ. Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани, что республика стала государством-партнером в объединении. "Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет "философию БРИКС", как выразился (президент - ред.) Александр Лукашенко, но также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики", - сказал Шпаковский в рамках саммита БРИКС. Он добавил, что Белоруссия способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, в контексте обеспечения продовольственной безопасности.
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Экономика, БРИКС, БЕЛОРУССИЯ
В Белоруссии назвали цели страны в рамках БРИКС
Шпаковский: Белоруссию в рамках БРИКС интересует доступ к рынкам и финансовым ресурсам
КАЗАНЬ, 25 окт - ПРАЙМ. Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани, что республика стала государством-партнером в объединении.
"Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет "философию БРИКС", как выразился (президент - ред.) Александр Лукашенко, но также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики", - сказал Шпаковский в рамках саммита БРИКС.
Он добавил, что Белоруссия способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, в контексте обеспечения продовольственной безопасности.
Республика Сербская намерена продлить договор с "Газпромом"