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В Белоруссии назвали цели страны в рамках БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии назвали цели страны в рамках БРИКС
В Белоруссии назвали цели страны в рамках БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии назвали цели страны в рамках БРИКС
Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T06:00+0300
2024-10-25T06:02+0300
экономика
брикс
белоруссия
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КАЗАНЬ, 25 окт - ПРАЙМ. Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани, что республика стала государством-партнером в объединении. "Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет "философию БРИКС", как выразился (президент - ред.) Александр Лукашенко, но также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики", - сказал Шпаковский в рамках саммита БРИКС. Он добавил, что Белоруссия способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, в контексте обеспечения продовольственной безопасности.
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брикс, белоруссия
Экономика, БРИКС, БЕЛОРУССИЯ
06:00 25.10.2024 (обновлено: 06:02 25.10.2024)
 
В Белоруссии назвали цели страны в рамках БРИКС

Шпаковский: Белоруссию в рамках БРИКС интересует доступ к рынкам и финансовым ресурсам

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Пелагия Тихонова
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КАЗАНЬ, 25 окт - ПРАЙМ. Белоруссия в рамках БРИКС заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам, заявил РИА Новости советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил "Известиям" на полях саммита БРИКС в Казани, что республика стала государством-партнером в объединении.
"Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет "философию БРИКС", как выразился (президент - ред.) Александр Лукашенко, но также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики", - сказал Шпаковский в рамках саммита БРИКС.
Он добавил, что Белоруссия способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, в контексте обеспечения продовольственной безопасности.
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