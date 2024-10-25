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Российский рынок акций снизился на фоне повышения ключевой ставки ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/rynok-852436535.html
Российский рынок акций снизился на фоне повышения ключевой ставки ЦБ
Российский рынок акций снизился на фоне повышения ключевой ставки ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на фоне повышения ключевой ставки ЦБ
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 21%, следует из данных Московской биржи. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T19:25+0300
2024-10-25T19:25+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 21%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,14%, до 2 660,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87%, до 907,85 пункта, долларовый РТС - на 2,06%, до 866,98 пункта. За неделю индекс Мосбиржи понизился на 3,33%, РТС - на 3,57%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,29%. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожает на 1,84%, до 75,74 доллара за баррель. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. "В пятницу после объявления ЦБ решения по повышению ключевой ставки до 21%, рынок ускорил падение и пробил уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи", - отметил Александр Власенко из УК "РСХБ Управление активами". "Индекс Мосбиржи завершал неделю спадом ниже 2700 пунктов. Рынок был готов к повышению ключевой ставки, но ЦБ принял решение жестче базовых ожиданий, не просто выведя ставку на 21%, но и не исключив еще повышения. Такой высокий уровень ставок означает замедление экономической активности, снижение доступности кредитования, более дорогое обслуживания долга", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Новые санкционные угрозы, о которых стало известно на днях, также добавили сомнений покупателям, к тому же мог сказаться фактор пятницы – инвесторы нередко откладывают покупки на начало следующей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные дни, добавил он. "Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит оценивать итоги заседания ЦБ РФ, краткосрочная реакция на которые оказалась умеренно оптимистичной, несмотря на повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, до 21%, и сохранение сигнала о возможности дальнейшего ужесточения политики", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Подобный сценарий в целом негативен для акций и предупреждает о сохранении понижательных рисков в ближайшие месяцы, но нельзя исключать, что инвесторы будут действовать по сентябрьскому сценарию и вернутся к покупкам в надежде на завершение цикла повышения ставки в начале следующего года", - добавляет она. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Рост по итогам основных торгов показали лишь обыкновенные акции Ашинского металлургического завода (+0,94%) и префы "Сургутнефтегаза" (+0,2%). В лидерах снижения стоимости – акции ВК (-6,06%), "Самолета" (-5,15%), ДВМП (-5,1%), "Русснефти" (-3,17%), Ozon (-4,61%), "Системы" (-4,24%), НЛМК (-4,19%). ПРОГНОЗЫ "Первая реакция рынка на повышение ключевой ставки несет в себе немалую долю эмоций, на будущей неделе они улягутся, и, на наш взгляд, скорее можно предполагать новые попытки продвинуться над 2700 пунктов, чем развитие сценария распродаж. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 октября – 2650-2750 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "Позитивный сигнал, в частности, поступит при стабилизации индекса Мосбиржи выше 2890 пунктов с перспективой движения в район 3000 пунктов. В то же время падение ниже 2680 пунктов может предвещать движение к годовому минимуму 2512 пунктов", - считает Кожухова из ИК "Велес капитал". На рынок в первую очередь будут влиять ожидания по завершению цикла ужесточения ДКП, что в свою очередь будет зависеть от выходящей оперативной макростатистики, в том числе по инфляции. До этого момента, скорее всего, рынок будет находиться без выраженного движения, отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа Капитал".
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:25 25.10.2024
 
Российский рынок акций снизился на фоне повышения ключевой ставки ЦБ

Российский рынок акций снизился на 2,14% на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы снижением на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 21%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,14%, до 2 660,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87%, до 907,85 пункта, долларовый РТС - на 2,06%, до 866,98 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи понизился на 3,33%, РТС - на 3,57%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,29%.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дорожает на 1,84%, до 75,74 доллара за баррель.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
"В пятницу после объявления ЦБ решения по повышению ключевой ставки до 21%, рынок ускорил падение и пробил уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи", - отметил Александр Власенко из УК "РСХБ Управление активами".
"Индекс Мосбиржи завершал неделю спадом ниже 2700 пунктов. Рынок был готов к повышению ключевой ставки, но ЦБ принял решение жестче базовых ожиданий, не просто выведя ставку на 21%, но и не исключив еще повышения. Такой высокий уровень ставок означает замедление экономической активности, снижение доступности кредитования, более дорогое обслуживания долга", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Новые санкционные угрозы, о которых стало известно на днях, также добавили сомнений покупателям, к тому же мог сказаться фактор пятницы – инвесторы нередко откладывают покупки на начало следующей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные дни, добавил он.
"Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит оценивать итоги заседания ЦБ РФ, краткосрочная реакция на которые оказалась умеренно оптимистичной, несмотря на повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, до 21%, и сохранение сигнала о возможности дальнейшего ужесточения политики", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Подобный сценарий в целом негативен для акций и предупреждает о сохранении понижательных рисков в ближайшие месяцы, но нельзя исключать, что инвесторы будут действовать по сентябрьскому сценарию и вернутся к покупкам в надежде на завершение цикла повышения ставки в начале следующего года", - добавляет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

Рост по итогам основных торгов показали лишь обыкновенные акции Ашинского металлургического завода (+0,94%) и префы "Сургутнефтегаза" (+0,2%).
В лидерах снижения стоимости – акции ВК (-6,06%), "Самолета" (-5,15%), ДВМП (-5,1%), "Русснефти" (-3,17%), Ozon (-4,61%), "Системы" (-4,24%), НЛМК (-4,19%).

ПРОГНОЗЫ

"Первая реакция рынка на повышение ключевой ставки несет в себе немалую долю эмоций, на будущей неделе они улягутся, и, на наш взгляд, скорее можно предполагать новые попытки продвинуться над 2700 пунктов, чем развитие сценария распродаж. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 октября – 2650-2750 пунктов", - говорит Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
"Позитивный сигнал, в частности, поступит при стабилизации индекса Мосбиржи выше 2890 пунктов с перспективой движения в район 3000 пунктов. В то же время падение ниже 2680 пунктов может предвещать движение к годовому минимуму 2512 пунктов", - считает Кожухова из ИК "Велес капитал".
На рынок в первую очередь будут влиять ожидания по завершению цикла ужесточения ДКП, что в свою очередь будет зависеть от выходящей оперативной макростатистики, в том числе по инфляции. До этого момента, скорее всего, рынок будет находиться без выраженного движения, отметил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа Капитал".
Юань - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 13,51 рубля
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Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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