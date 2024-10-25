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Чистая прибыль РЖД за девять месяцев упала в 3,3 раза

Чистая прибыль РЖД за девять месяцев упала в 3,3 раза - 25.10.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль РЖД за девять месяцев упала в 3,3 раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ в январе-сентябре текущего года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 44,725 миллиарда... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T17:02+0300

2024-10-25T17:02+0300

2024-10-25T17:24+0300

экономика

россия

ржд

чистая прибыль

отчетность по рсбу

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в январе-сентябре текущего года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 44,725 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка РЖД за январь-сентябрь увеличилась на 7,9% и составила 2,087 триллиона рублей.Валовая прибыль снизилась на 6,4% и составила 422,3 миллиарда рублей, прибыль от продаж – на 12,2%, до 274 миллиарда рублей.Долгосрочные обязательства на конец сентября 2024 года выросли до 1,813 триллиона рублей с 1,49 триллиона рублей на начало года, краткосрочные – до 2,144 триллиона рублей с 1,899 триллиона рублей.Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 889,7 миллиона тонн, перевозки пассажиров выросли на 6,9%, до 956,3 миллиона человек.ОАО "Российские железные дороги" основано 1 октября 2003 года. Компания является одной из крупнейших транспортных компаний в мире и одним из самых крупных предприятий в России.

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россия, ржд, чистая прибыль, отчетность по рсбу