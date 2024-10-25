Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль РЖД за девять месяцев упала в 3,3 раза - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/rzhd-852430332.html
Чистая прибыль РЖД за девять месяцев упала в 3,3 раза
Чистая прибыль РЖД за девять месяцев упала в 3,3 раза - 25.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль РЖД за девять месяцев упала в 3,3 раза
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в январе-сентябре текущего года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 44,725 миллиарда... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T17:02+0300
2024-10-25T17:24+0300
экономика
россия
ржд
чистая прибыль
отчетность по рсбу
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/33/840703308_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3fd22e52b70f302f5e36b5b2415b996.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в январе-сентябре текущего года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 44,725 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка РЖД за январь-сентябрь увеличилась на 7,9% и составила 2,087 триллиона рублей.Валовая прибыль снизилась на 6,4% и составила 422,3 миллиарда рублей, прибыль от продаж – на 12,2%, до 274 миллиарда рублей.Долгосрочные обязательства на конец сентября 2024 года выросли до 1,813 триллиона рублей с 1,49 триллиона рублей на начало года, краткосрочные – до 2,144 триллиона рублей с 1,899 триллиона рублей.Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 889,7 миллиона тонн, перевозки пассажиров выросли на 6,9%, до 956,3 миллиона человек.ОАО "Российские железные дороги" основано 1 октября 2003 года. Компания является одной из крупнейших транспортных компаний в мире и одним из самых крупных предприятий в России.
https://1prime.ru/20241021/rzhd-852306740.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/33/840703308_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c35a19881728d7b62d8b272ef907c51e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ржд, чистая прибыль, отчетность по рсбу
Экономика, РОССИЯ, РЖД, чистая прибыль, отчетность по РСБУ
17:02 25.10.2024 (обновлено: 17:24 25.10.2024)
 
Чистая прибыль РЖД за девять месяцев упала в 3,3 раза

Чистая прибыль РЖД по РСБУ за 9 месяцев упала в 3,3 раза, до 44,725 млрд рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд дальнего следования РЖД
Поезд дальнего следования РЖД - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в январе-сентябре текущего года снизилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 44,725 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка РЖД за январь-сентябрь увеличилась на 7,9% и составила 2,087 триллиона рублей.
Валовая прибыль снизилась на 6,4% и составила 422,3 миллиарда рублей, прибыль от продаж – на 12,2%, до 274 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства на конец сентября 2024 года выросли до 1,813 триллиона рублей с 1,49 триллиона рублей на начало года, краткосрочные – до 2,144 триллиона рублей с 1,899 триллиона рублей.
Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 889,7 миллиона тонн, перевозки пассажиров выросли на 6,9%, до 956,3 миллиона человек.
ОАО "Российские железные дороги" основано 1 октября 2003 года. Компания является одной из крупнейших транспортных компаний в мире и одним из самых крупных предприятий в России.
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
В РЖД подтвердили планы по росту перевозок пассажиров
21 октября, 18:19
 
ЭкономикаРОССИЯРЖДчистая прибыльотчетность по РСБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала