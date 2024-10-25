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Продажи недвижимости "Самолета" в третьем квартале упали на 37 процентов

Продажи недвижимости "Самолета" в третьем квартале упали на 37 процентов - 25.10.2024, ПРАЙМ

Продажи недвижимости "Самолета" в третьем квартале упали на 37 процентов

Девелопер "Самолет" в третьем квартале 2024 года сократил продажи недвижимости по сравнению с третьим кварталом предыдущего года на 37% - до 50,2 миллиарда... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T18:46+0300

2024-10-25T18:46+0300

2024-10-25T18:47+0300

экономика

россия

рынок недвижимости

девелоперы

группа самолет

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" в третьем квартале 2024 года сократил продажи недвижимости по сравнению с третьим кварталом предыдущего года на 37% - до 50,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании. В натуральном выражении продажи снизились на 45% - до 233,9 тысячи квадратных метров. Денежные поступления компании за квартал снизились в годовом выражении на 2%, составив 75,2 миллиарда рублей, указывается в сообщении девелопера. Тем не менее компания демонстрирует положительную динамику показателей по итогам трех кварталов. "Самолет" за девять месяцев увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% - до 220,9 миллиарда рублей, в натуральном выражении они выросли на 5% - до 1 миллиона квадратных метров. Денежные поступления компании за три квартала выросли на 16% - до 207,1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба. Средняя цена продаваемой компанией недвижимости по итогам января-сентября составила 214,3 тысячи рублей за квадратный метр показав рост на 18% год к году, добавляется в сообщении. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.

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россия, рынок недвижимости, девелоперы, группа самолет