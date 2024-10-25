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Эксперты назвали новую тенденцию среди клиентов МФО - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали новую тенденцию среди клиентов МФО
Эксперты назвали новую тенденцию среди клиентов МФО - 25.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали новую тенденцию среди клиентов МФО
Доля заемщиков финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые имеют хотя бы один банковский вклад, выросла с 15,5% в октябре 2023 года до 20,3% в октябре 2024... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T05:13+0300
2024-10-25T05:13+0300
экономика
мфо
сбережения
банковские вклады
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Доля заемщиков финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые имеют хотя бы один банковский вклад, выросла с 15,5% в октябре 2023 года до 20,3% в октябре 2024 года, это означает, что заемщики МФО склонны к сбережению, следует из исследования Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие 1,8 тысячи человек по всей России, берущие займы в микрофинансовом сервисе. "Традиционно считается, что клиенты МФО не склонны к сбережениям, но исследование показывает обратное… Они видят, насколько выросли за последнее время ставки по банковским депозитам, и стараются использовать эту возможность, чтобы сохранить или даже преумножить свои сбережения", - говорится в исследовании. "О наличии хотя бы одного банковского вклада заявили 20,3% участников опроса. Из них каждый третий (5,7% от общего числа респондентов) хранит средства на двух и более вкладах", - отмечается там же. В пресс-службе Webbankir добавили, что в октябре 2023 года эта доля составляла 15,5%. На тренд влияют стремительно растущие ставки по депозитам, а также повышение качества оценки заемщиков, говорится в исследовании. При ответе на вопрос, имеются ли у опрашиваемого вклады и как давно открыл он последний из них, выяснилось, что чаще всего заемщики делали это несколько лет назад – об этом сообщили 46,3% опрошенных. Еще 14,8% клали деньги в банк больше года назад, а 38,9% открывали депозиты в течение последнего года. Также в ходе опроса выяснилось, что открыть банковский вклад в ближайшем будущем намерены 44,2% участников. При этом 14,3% опрошенных ответили, что планируют обязательно открыть вклад, а 29,9% – в случае, если погасят текущие долги. То, что не рассматривают возможность открыть вклад, 9,7% объяснили тем, что есть более доходные инструменты, чем банковские депозиты, а 5,9% сказали, что "просто не доверяют банкам".
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мфо, сбережения, банковские вклады
Экономика, МФО, сбережения, банковские вклады
05:13 25.10.2024
 
Эксперты назвали новую тенденцию среди клиентов МФО

Webbankir: рост доли клиентов МФО с вкладами в банках говорит об их склонности сберегать

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Доля заемщиков финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые имеют хотя бы один банковский вклад, выросла с 15,5% в октябре 2023 года до 20,3% в октябре 2024 года, это означает, что заемщики МФО склонны к сбережению, следует из исследования Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие 1,8 тысячи человек по всей России, берущие займы в микрофинансовом сервисе.
"Традиционно считается, что клиенты МФО не склонны к сбережениям, но исследование показывает обратное… Они видят, насколько выросли за последнее время ставки по банковским депозитам, и стараются использовать эту возможность, чтобы сохранить или даже преумножить свои сбережения", - говорится в исследовании.
"О наличии хотя бы одного банковского вклада заявили 20,3% участников опроса. Из них каждый третий (5,7% от общего числа респондентов) хранит средства на двух и более вкладах", - отмечается там же. В пресс-службе Webbankir добавили, что в октябре 2023 года эта доля составляла 15,5%. На тренд влияют стремительно растущие ставки по депозитам, а также повышение качества оценки заемщиков, говорится в исследовании.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
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При ответе на вопрос, имеются ли у опрашиваемого вклады и как давно открыл он последний из них, выяснилось, что чаще всего заемщики делали это несколько лет назад – об этом сообщили 46,3% опрошенных. Еще 14,8% клали деньги в банк больше года назад, а 38,9% открывали депозиты в течение последнего года.
Также в ходе опроса выяснилось, что открыть банковский вклад в ближайшем будущем намерены 44,2% участников. При этом 14,3% опрошенных ответили, что планируют обязательно открыть вклад, а 29,9% – в случае, если погасят текущие долги.
То, что не рассматривают возможность открыть вклад, 9,7% объяснили тем, что есть более доходные инструменты, чем банковские депозиты, а 5,9% сказали, что "просто не доверяют банкам".
 
ЭкономикаМФОсбережениябанковские вклады
 
 
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