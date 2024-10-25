https://1prime.ru/20241025/sberezhniya-852409238.html

Эксперты назвали новую тенденцию среди клиентов МФО

Эксперты назвали новую тенденцию среди клиентов МФО - 25.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали новую тенденцию среди клиентов МФО

Доля заемщиков финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые имеют хотя бы один банковский вклад, выросла с 15,5% в октябре 2023 года до 20,3% в октябре 2024... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T05:13+0300

2024-10-25T05:13+0300

2024-10-25T05:13+0300

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банковские вклады

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Доля заемщиков финансовой онлайн-платформы Webbankir, которые имеют хотя бы один банковский вклад, выросла с 15,5% в октябре 2023 года до 20,3% в октябре 2024 года, это означает, что заемщики МФО склонны к сбережению, следует из исследования Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие 1,8 тысячи человек по всей России, берущие займы в микрофинансовом сервисе. "Традиционно считается, что клиенты МФО не склонны к сбережениям, но исследование показывает обратное… Они видят, насколько выросли за последнее время ставки по банковским депозитам, и стараются использовать эту возможность, чтобы сохранить или даже преумножить свои сбережения", - говорится в исследовании. "О наличии хотя бы одного банковского вклада заявили 20,3% участников опроса. Из них каждый третий (5,7% от общего числа респондентов) хранит средства на двух и более вкладах", - отмечается там же. В пресс-службе Webbankir добавили, что в октябре 2023 года эта доля составляла 15,5%. На тренд влияют стремительно растущие ставки по депозитам, а также повышение качества оценки заемщиков, говорится в исследовании. При ответе на вопрос, имеются ли у опрашиваемого вклады и как давно открыл он последний из них, выяснилось, что чаще всего заемщики делали это несколько лет назад – об этом сообщили 46,3% опрошенных. Еще 14,8% клали деньги в банк больше года назад, а 38,9% открывали депозиты в течение последнего года. Также в ходе опроса выяснилось, что открыть банковский вклад в ближайшем будущем намерены 44,2% участников. При этом 14,3% опрошенных ответили, что планируют обязательно открыть вклад, а 29,9% – в случае, если погасят текущие долги. То, что не рассматривают возможность открыть вклад, 9,7% объяснили тем, что есть более доходные инструменты, чем банковские депозиты, а 5,9% сказали, что "просто не доверяют банкам".

https://1prime.ru/20241024/ekonomika-852407994.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мфо, сбережения, банковские вклады