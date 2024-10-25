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ВТБ устранил кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн" - 25.10.2024, ПРАЙМ
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ВТБ устранил кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн"
ВТБ устранил кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн" - 25.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ устранил кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн"
Специалисты ВТБ устранили кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн", все сервисы снова доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:41+0300
2024-10-25T15:41+0300
экономика
россия
банки
втб
банковские приложения
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Специалисты ВТБ устранили кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн", все сервисы снова доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Подтверждаем, что сегодня в работе "ВТБ Онлайн" наблюдались кратковременные перебои при осуществлении денежных переводов. Наши специалисты оперативно устранили эти ограничения, в настоящее время все сервисы снова доступны в полном объеме. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе банка. Ранее в пятницу россияне сообщали о неполадках в работе сайта и мобильного приложения ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.
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россия, банки, втб, банковские приложения
Экономика, РОССИЯ, Банки, ВТБ, банковские приложения
15:41 25.10.2024
 
ВТБ устранил кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн"

ВТБ: кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн" устранены, все сервисы доступны

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Специалисты ВТБ устранили кратковременные сбои в работе "ВТБ Онлайн", все сервисы снова доступны в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Подтверждаем, что сегодня в работе "ВТБ Онлайн" наблюдались кратковременные перебои при осуществлении денежных переводов. Наши специалисты оперативно устранили эти ограничения, в настоящее время все сервисы снова доступны в полном объеме. Приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе банка.
Ранее в пятницу россияне сообщали о неполадках в работе сайта и мобильного приложения ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector. Чаще всего пользователи жаловались на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.
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ЭкономикаРОССИЯБанкиВТБбанковские приложения
 
 
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