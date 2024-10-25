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Увеличение утилизационного сбора подстегнет инфляцию, заявила Набиуллина

Увеличение утилизационного сбора подстегнет инфляцию, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ

Увеличение утилизационного сбора подстегнет инфляцию, заявила Набиуллина

Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:10+0300

2024-10-25T15:10+0300

2024-10-25T15:22+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

инфляция в россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах, он составляет 4,6%, это окажет заметное влияние на инфляцию", - сказала она.Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России с 1 октября был повышен на 70-85%, при этом с 1 января 2025 года ставка будет индексироваться на 10-20% ежегодно.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.

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