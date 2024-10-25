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Увеличение утилизационного сбора подстегнет инфляцию, заявила Набиуллина
Увеличение утилизационного сбора подстегнет инфляцию, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ
Увеличение утилизационного сбора подстегнет инфляцию, заявила Набиуллина
Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:10+0300
2024-10-25T15:10+0300
2024-10-25T15:22+0300
банк россии
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эльвира набиуллина
инфляция в россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах, он составляет 4,6%, это окажет заметное влияние на инфляцию", - сказала она.Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России с 1 октября был повышен на 70-85%, при этом с 1 января 2025 года ставка будет индексироваться на 10-20% ежегодно.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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россия, эльвира набиуллина, инфляция в россии
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, инфляция в России
Увеличение утилизационного сбора подстегнет инфляцию, заявила Набиуллина
Набиуллина: рост утилизационного сбора подстегнет инфляцию в ближайшие месяцы
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Увеличение утилизационного сбора на автомобили дополнительно подстегнет инфляцию в России в ближайшие месяцы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах, он составляет 4,6%, это окажет заметное влияние на инфляцию", - сказала она.
Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России с 1 октября был повышен на 70-85%, при этом с 1 января 2025 года ставка будет индексироваться на 10-20% ежегодно.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году