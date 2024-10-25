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Условия зерновой сделки должна выполнять каждая сторона, заявил Песков

Условия зерновой сделки должна выполнять каждая сторона, заявил Песков - 25.10.2024, ПРАЙМ

Условия зерновой сделки должна выполнять каждая сторона, заявил Песков

Договоренности по зерновой сделке должны быть выполнены обеими сторонами, подчеркнул пресс-секретарь российского президента президента Дмитрий Песков, отвечая... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:37+0300

2024-10-25T13:37+0300

2024-10-25T13:38+0300

зерновая сделка

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Договоренности по зерновой сделке должны быть выполнены обеими сторонами, подчеркнул пресс-секретарь российского президента президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о перспективах возобновления Черноморской зерновой сделки."Предыдущий опыт не был настолько успешным: то, что должны были сделать для нас, сделано не было. Это очевидно, это всеми признается", - объяснил он.Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена приложить все необходимые усилия для возобновления сделки и установления мира между Киевом и Москвой.

https://1prime.ru/20241025/mid-852417726.html

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зерновая сделка, дмитрий песков