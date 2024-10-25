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Условия зерновой сделки должна выполнять каждая сторона, заявил Песков
Условия зерновой сделки должна выполнять каждая сторона, заявил Песков - 25.10.2024, ПРАЙМ
Условия зерновой сделки должна выполнять каждая сторона, заявил Песков
Договоренности по зерновой сделке должны быть выполнены обеими сторонами, подчеркнул пресс-секретарь российского президента президента Дмитрий Песков, отвечая... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:37+0300
2024-10-25T13:37+0300
2024-10-25T13:38+0300
зерновая сделка
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Договоренности по зерновой сделке должны быть выполнены обеими сторонами, подчеркнул пресс-секретарь российского президента президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о перспективах возобновления Черноморской зерновой сделки."Предыдущий опыт не был настолько успешным: то, что должны были сделать для нас, сделано не было. Это очевидно, это всеми признается", - объяснил он.Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена приложить все необходимые усилия для возобновления сделки и установления мира между Киевом и Москвой.
https://1prime.ru/20241025/mid-852417726.html
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зерновая сделка, дмитрий песков
зерновая сделка, Дмитрий Песков
Условия зерновой сделки должна выполнять каждая сторона, заявил Песков
Песков о зерновой сделке: договоренности должна выполнять каждая из сторон
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Договоренности по зерновой сделке должны быть выполнены обеими сторонами, подчеркнул пресс-секретарь российского президента президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о перспективах возобновления Черноморской зерновой сделки.
"Предыдущий опыт не был настолько успешным: то, что должны были сделать для нас, сделано не было. Это очевидно, это всеми признается", - объяснил он.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена приложить все необходимые усилия для возобновления сделки и установления мира между Киевом и Москвой.
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