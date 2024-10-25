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ФАС оштрафовала "АксельФарм" на 513 миллионов рублей

ФАС оштрафовала "АксельФарм" на 513 миллионов рублей - 25.10.2024, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала "АксельФарм" на 513 миллионов рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала фармацевтическую компанию "АксельФарм" нарушившей закон о защите конкуренции, компании предписано... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T10:38+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала фармацевтическую компанию "АксельФарм" нарушившей закон о защите конкуренции, компании предписано перечислить в бюджет 513 миллионов рублей, говорится в сообщении службы. "ФАС признала фармкомпанию "АксельФарм" нарушившей закон о защите конкуренции. Организации предписано перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 513 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве. Поясняется, что фармацевтическая компания ввела в оборот дженерик противоопухолевого лекарственного препарата "Акситиниб", оригинал которого защищен патентом до июня 2025 года. "Обладатель патента (Агурон Фармасьютикалз Элэлси) и импортер (ООО "Пфайзер Инновации") обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента", - уточнили в службе. В сообщении отмечается, что выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат считается недобросовестной конкуренцией не только в отношении поставщиков оригинального препарата, но и в отношении других фармацевтических компаний, которые зарегистрировали свои дженерики и ждут завершения действия патента для их легального ввода в оборот.

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