Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС оштрафовала "АксельФарм" на 513 миллионов рублей - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241025/shtraf-852414972.html
ФАС оштрафовала "АксельФарм" на 513 миллионов рублей
ФАС оштрафовала "АксельФарм" на 513 миллионов рублей - 25.10.2024, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала "АксельФарм" на 513 миллионов рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала фармацевтическую компанию "АксельФарм" нарушившей закон о защите конкуренции, компании предписано... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:38+0300
2024-10-25T11:06+0300
фас рф
защита конкуренции
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/53/832685389_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6f6221a36b70eabc97c2374b924b3b0.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала фармацевтическую компанию "АксельФарм" нарушившей закон о защите конкуренции, компании предписано перечислить в бюджет 513 миллионов рублей, говорится в сообщении службы. "ФАС признала фармкомпанию "АксельФарм" нарушившей закон о защите конкуренции. Организации предписано перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 513 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве. Поясняется, что фармацевтическая компания ввела в оборот дженерик противоопухолевого лекарственного препарата "Акситиниб", оригинал которого защищен патентом до июня 2025 года. "Обладатель патента (Агурон Фармасьютикалз Элэлси) и импортер (ООО "Пфайзер Инновации") обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента", - уточнили в службе. В сообщении отмечается, что выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат считается недобросовестной конкуренцией не только в отношении поставщиков оригинального препарата, но и в отношении других фармацевтических компаний, которые зарегистрировали свои дженерики и ждут завершения действия патента для их легального ввода в оборот.
https://1prime.ru/20241025/vtb-852414366.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83268/53/832685389_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ab6f34c2acb1a11d566e98ac0f40fdbd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, защита конкуренции
ФАС РФ, защита конкуренции
10:38 25.10.2024 (обновлено: 11:06 25.10.2024)
 
ФАС оштрафовала "АксельФарм" на 513 миллионов рублей

ФАС признала фармацевтическую компанию "АксельФарм" нарушившей закон о защите конкуренции

© РИА Новости . Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкСитуация в Лондоне в связи с выявлением нового штамма коронавируса
Ситуация в Лондоне в связи с выявлением нового штамма коронавируса - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алекс МакБрайд
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала фармацевтическую компанию "АксельФарм" нарушившей закон о защите конкуренции, компании предписано перечислить в бюджет 513 миллионов рублей, говорится в сообщении службы.
"ФАС признала фармкомпанию "АксельФарм" нарушившей закон о защите конкуренции. Организации предписано перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере более 513 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.
Поясняется, что фармацевтическая компания ввела в оборот дженерик противоопухолевого лекарственного препарата "Акситиниб", оригинал которого защищен патентом до июня 2025 года.
"Обладатель патента (Агурон Фармасьютикалз Элэлси) и импортер (ООО "Пфайзер Инновации") обратились в ФАС России с заявлением о недобросовестных действиях со стороны конкурента, не дождавшегося окончания срока действия патента", - уточнили в службе.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
ВТБ рассказал о наиболее популярных схемах у мошенников
10:13
В сообщении отмечается, что выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат считается недобросовестной конкуренцией не только в отношении поставщиков оригинального препарата, но и в отношении других фармацевтических компаний, которые зарегистрировали свои дженерики и ждут завершения действия патента для их легального ввода в оборот.
 
ФАС РФзащита конкуренции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала