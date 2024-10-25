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Рынок неправильно считал сигнал ЦБ по ключевой ставке, заявила Набиуллина

Рынок неправильно считал сигнал ЦБ по ключевой ставке, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ

Рынок неправильно считал сигнал ЦБ по ключевой ставке, заявила Набиуллина

Рынок неправильно считал сигнал Банка России по ключевой ставке из-за неточности в коммуникации в начале этого года: прогноз ЦБ предполагал снижение ставки... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T16:31+0300

2024-10-25T16:31+0300

2024-10-25T16:31+0300

банк россии

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ставка банка россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рынок неправильно считал сигнал Банка России по ключевой ставке из-за неточности в коммуникации в начале этого года: прогноз ЦБ предполагал снижение ставки вслед за замедлением инфляции, тогда как многие ожидали снижения ставки в любом случае, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "В условиях повышенной неопределенности последних лет действие многих механизмов в экономике изменилось. Мы видим несколько факторов, из-за действия которых реакция инфляции на повышение ключевой ставки стала менее выраженной... сказалась неточность в нашей коммуникации в начале этого года. Наш прогноз предполагал снижение ставки вслед за замедлением инфляции, но многие восприняли его так, что мы будем снижать ставку в любом случае. И это мотивировало людей и бизнес не снижать спрос на кредиты", - считает она. Согласно заявлению Набиуллиной, перегрев экономики оказался сильнее, что привело к ускоренному росту цен. "Поэтому для достижения цели мы будем еще более консервативно реагировать на проинфляционные риски. Уровень жесткости нашей политики будет определяться задачей возвращения инфляции к цели", - пояснила она. Уточняется, что потребуется существенно более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в июльском прогнозе. ЦБ в пятницу повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 17,5%, на 2025 год - до 17-20%, на 2026 год - повысил до 12-13%, ожидает 7,5-8,5% в 2027 году.

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россия, рынок, ставка банка россии