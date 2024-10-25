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Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе

Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе - 25.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню и доллару, евро немного... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T20:08+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню и доллару, евро немного снизится к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 0,3%, до 2651 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю упадет более чем на 1 доллар, до 74,86 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется немного выше 1,08 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе повысится на 4 копейки - до 13,55 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 25 копеек, до 96,92 рубля, евро - снизится на 26 копеек, до 104,55 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Настроения на мировых площадках остаются умеренно позитивными. Несмотря на отступление фондовых индексов США от исторических рекордов, понижательная коррекция оказалась не настолько глубокой. Внимание инвесторов остается приковано к сезону корпоративных отчетов. Квартальные результаты лишь четверти из отчитавшихся компаний оказались слабее рыночных ожиданий, что создает дополнительный импульс к росту акций", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Среди основных рисков для фондовых площадок стоит выделить существенное движение доходностей казначейских облигаций вверх к 3-месячным максимумам, добавил эксперт. "Недавняя статистика по инфляции за сентябрь вызвала довольно жесткую тональность заявлений представителей Федрезерва. Кроме того, приближение президентских выборов и амбициозные планы обоих кандидатов по госрасходам увеличивают давление на весь долговой рынок, опасаясь в том числе роста навеса первичного рынка", - также отмечает эксперт. "Геополитическая напряженность и возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие выходные могут повлиять на нефтегазовую и золотодобывающую отрасли. Поскольку вероятность эскалации пока невелика, на следующей неделе возможно некоторое снижение мировых цен на нефть и золото. Однако в случае обострения конфликта эти активы, вероятно, подорожают, что приведет к росту их цен на мировом рынке", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. РУБЛЬ СЛЕГКА СНИЗИТСЯ Курс юаня на этой неделе практически не отклонялся от уровня 13,5 рубля, несмотря на приближение налоговых выплат, приходящихся в этом месяце на 28 октября, и достаточно объемных из-за выплаты НДД, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Мы полагаем, что после налоговых выплат октября рубль вернется к плавному ослаблению к ключевым валютам: спрос на валюту диктуется пиковым уровнями потребления всеми ключевыми категориями экономических агентов (население, бизнес, государство), традиционными для концовки года, в то время как поступление валюты от экспорта достаточно ограничено", - говорит он. Ожидается тяготение курса юаня к концу следующей недели в район отметки 14 рублей, а доллара - к 98 рублям, резюмирует Локтюхов. Между тем Владимир Чернов из Freedom Finance Global не ожидает высокой волатильности по основным валютным парам, они, вероятно, останутся в пределах текущих значений, полагает он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Существенное повышение ключевой ставки снижает вероятность выплаты дивидендов эмитентами с высоким уровнем долга. Этот риск продолжит оказывать давление на российские акции в ближайшие недели", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Проведя еще одну неделю в невыразительном боковике, индекс Мосбиржи завершал торговую пятидневку в откровенно минорном настроении. Рынок был готов к очередному повышению ключевой ставки, однако ЦБ принял решение жестче базовых ожиданий, не просто отправив ставку на максимальные с 2002 года 21%, но и не исключив еще повышения. Столь высокие ставки означают охлаждение экономической активности, снижение доступности кредитования, удорожание обслуживания долга", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Новые санкционные угрозы, пауза в ослаблении рубля, связанная с налоговым периодом, и ценовые перепады в нефти также добавили сомнений покупателям; вместе с тем, рынок нервничает на ожиданиях, а на фактах "выдыхает", отметил эксперт. Во многом жесткость ДКП уже заложена в ценах, поэтому на будущей неделе можно ожидать скорее новых попыток продвинуться в направлении 2780 пунктов, чем развития "медвежьего" сценария, считает эксперт. "Мы по-прежнему консервативно смотрим на рынок акций. Несмотря на перспективу ослабления рубля после налоговых выплат 28 октября и позитивные ожидания по отдельным "идейным" бумагам, рынок в целом и большинство ключевых российских акций, входящих в индекс Мосбиржи, смотрятся не очень интересно с конъюнктурной и новостной точек зрения. Мы ждем новых попыток от индекса Мосбиржи закрепиться ниже 2700 пунктов", – рассказал Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Как и ожидалось, регулятор повысил ключевую ставку для борьбы с инфляцией сразу на 200 базисных пунктов, до 21%, превзойдя консенсус-прогноз. Это существенно увеличивает нагрузку на обслуживание корпоративного долга, что может обусловить коррекцию на фондовом рынке. Причинами для этого станут не только отток ликвидности в безрисковые инструменты, но и ухудшение финансовых показателей компаний", - отмечает Кирилл Климентьев из "Цифра брокер".

https://1prime.ru/20241025/evropa-852437559.html

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, юань