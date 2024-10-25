https://1prime.ru/20241025/sotrudnichestvo-852415753.html
Вопреки: в Китае рассказали об успехах торгового сотрудничества с Москвой
Вопреки: в Китае рассказали об успехах торгового сотрудничества с Москвой - 25.10.2024, ПРАЙМ
Вопреки: в Китае рассказали об успехах торгового сотрудничества с Москвой
Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T11:09+0300
2024-10-25T11:09+0300
2024-10-25T11:09+0300
экономика
китай
россия
торговые отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/98/837229800_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_05f82c827c86aa1b92fff5e7ca40a185.jpg
ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – ПРАЙМ. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует устойчивый рост, заявил директор департамента Европы и Центральной Азии министерства коммерции КНР Лю Сюэсун. "Под стратегическим руководством глав государств двух стран китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов. В условиях сложного восстановления мировой экономики, вопреки тенденциям, сотрудничество демонстрирует устойчивый количественный и качественный рост", - сказал Лю Сюэсун, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Он напомнил, что за три квартала этого года двусторонняя торговля России и Китая приблизилась к отметке 180 миллиардов долларов и выросла на 2% в годовом исчислении. "Масштабы двусторонних инвестиций продолжают расти, неуклонно продвигаются ключевые проекты в области энергетики, химической, аэрокосмической промышленности, в сфере коммуникаций и других областях, а также процветает межрегиональное сотрудничество", - сказал Лю Сюэсун. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году - "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
https://1prime.ru/20241025/briks-852413076.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/98/837229800_168:0:2832:1998_1920x0_80_0_0_f86a14d01fd3f159b6adaa698130c82b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, торговые отношения
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, торговые отношения
Вопреки: в Китае рассказали об успехах торгового сотрудничества с Москвой
Сюэсун: торговое сотрудничество РФ и КНР преодолело влияние негативных факторов извне
ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – ПРАЙМ. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует устойчивый рост, заявил директор департамента Европы и Центральной Азии министерства коммерции КНР Лю Сюэсун.
"Под стратегическим руководством глав государств двух стран китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов. В условиях сложного восстановления мировой экономики, вопреки тенденциям, сотрудничество демонстрирует устойчивый количественный и качественный рост", - сказал Лю Сюэсун, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
Он напомнил, что за три квартала этого года двусторонняя торговля России и Китая приблизилась к отметке 180 миллиардов долларов и выросла на 2% в годовом исчислении.
"Масштабы двусторонних инвестиций продолжают расти, неуклонно продвигаются ключевые проекты в области энергетики, химической, аэрокосмической промышленности, в сфере коммуникаций и других областях, а также процветает межрегиональное сотрудничество", - сказал Лю Сюэсун.
В США высмеяли слова об "изоляции" России одной фотографией Путина с БРИКС
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году - "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.