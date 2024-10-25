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Вопреки: в Китае рассказали об успехах торгового сотрудничества с Москвой

Вопреки: в Китае рассказали об успехах торгового сотрудничества с Москвой - 25.10.2024, ПРАЙМ

Вопреки: в Китае рассказали об успехах торгового сотрудничества с Москвой

Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T11:09+0300

2024-10-25T11:09+0300

2024-10-25T11:09+0300

экономика

китай

россия

торговые отношения

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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – ПРАЙМ. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов, вопреки негативным тенденциям демонстрирует устойчивый рост, заявил директор департамента Европы и Центральной Азии министерства коммерции КНР Лю Сюэсун. "Под стратегическим руководством глав государств двух стран китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество преодолело влияние внешних неблагоприятных факторов. В условиях сложного восстановления мировой экономики, вопреки тенденциям, сотрудничество демонстрирует устойчивый количественный и качественный рост", - сказал Лю Сюэсун, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Он напомнил, что за три квартала этого года двусторонняя торговля России и Китая приблизилась к отметке 180 миллиардов долларов и выросла на 2% в годовом исчислении. "Масштабы двусторонних инвестиций продолжают расти, неуклонно продвигаются ключевые проекты в области энергетики, химической, аэрокосмической промышленности, в сфере коммуникаций и других областях, а также процветает межрегиональное сотрудничество", - сказал Лю Сюэсун. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году - "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.

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китай

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китай, россия, торговые отношения