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Банк России повысил ключевую ставку до 21%

Банк России повысил ключевую ставку до 21% - 25.10.2024, ПРАЙМ

Банк России повысил ключевую ставку до 21%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентный пункта, до рекордных 21% годовых, следует из заявления регулятора. Предыдущий исторический... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:30+0300

2024-10-25T13:30+0300

2024-10-25T13:49+0300

банк россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентный пункта, до рекордных 21% годовых, следует из заявления регулятора. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года."Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21,00% годовых", - говорится в заявлении регулятора.Ранее 13 сентября 2024 года Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 19,00% годовых, чтобы справиться с высоким инфляционным давлением. Прогнозируется, что годовая инфляция в 2024 году превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%.Спрос на внутреннем рынке превышает возможности предложения товаров и услуг, поэтому необходимо ужесточить денежно-кредитную политику для снижения инфляционных ожиданий и возврата инфляции к целевому уровню в 2025 году.Прогнозируется, что при сохранении текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и останется около 4%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка