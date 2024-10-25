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Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки
Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки - 25.10.2024, ПРАЙМ
Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки
ЦБ РФ рассчитывает, что его решение по повышению ключевой ставки ускорит возвращение кредитования в стране к сбалансированному росту. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:44+0300
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банк россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ рассчитывает, что его решение по повышению ключевой ставки ускорит возвращение кредитования в стране к сбалансированному росту.В эту пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых."Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту", - говорится в заявлении.
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ставка
Банк России, ставка
13:44 25.10.2024 (обновлено: 13:55 25.10.2024)
 
Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки

ЦБ: повышение ставки поможет вернуть кредитование к сбалансированному росту

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ рассчитывает, что его решение по повышению ключевой ставки ускорит возвращение кредитования в стране к сбалансированному росту.
В эту пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
"Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту", - говорится в заявлении.
 
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