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Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки

Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки - 25.10.2024, ПРАЙМ

Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки

ЦБ РФ рассчитывает, что его решение по повышению ключевой ставки ускорит возвращение кредитования в стране к сбалансированному росту. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:44+0300

2024-10-25T13:44+0300

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банк россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ рассчитывает, что его решение по повышению ключевой ставки ускорит возвращение кредитования в стране к сбалансированному росту.В эту пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых."Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения кредитования к сбалансированному росту", - говорится в заявлении.

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ставка