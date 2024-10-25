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Набиуллина рассказала, почему могут повысить ставку ЦБ в декабре

Набиуллина рассказала, почему могут повысить ставку ЦБ в декабре - 25.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, почему могут повысить ставку ЦБ в декабре

Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:20+0300

2024-10-25T15:20+0300

2024-10-25T15:39+0300

банк россии

россия

ставка банка россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых."Возможность повышения (ключевой ставки - ред.) такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать: данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом", - сказала она."Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре", - добавила Набиуллина.

https://1prime.ru/20241025/tseny-852424304.html

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россия, ставка банка россии, эльвира набиуллина