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Набиуллина рассказала, почему могут повысить ставку ЦБ в декабре
Набиуллина рассказала, почему могут повысить ставку ЦБ в декабре - 25.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, почему могут повысить ставку ЦБ в декабре
Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:20+0300
2024-10-25T15:20+0300
2024-10-25T15:39+0300
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эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых."Возможность повышения (ключевой ставки - ред.) такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать: данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом", - сказала она."Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре", - добавила Набиуллина.
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россия, ставка банка россии, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, почему могут повысить ставку ЦБ в декабре
Набиуллина: повышение ставки ЦБ в декабре на 2% зависит от совокупности факторов
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Возможность повышения ставки на 2 процентных пункта в декабре будет зависеть от совокупности факторов, в том числе темпов инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
"Возможность повышения (ключевой ставки - ред.) такими же шагами в следующем будет зависеть от данных, которые будут поступать: данных по развитию экономики, инфляции, инфляционных ожиданий, темпов роста кредитования в целом", - сказала она.
"Но мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре", - добавила Набиуллина.
Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году