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ЦБ рассматривал вариант повысить ставку выше 21%, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ рассматривал вариант повысить ставку выше 21%, заявила Набиуллина
ЦБ рассматривал вариант повысить ставку выше 21%, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ рассматривал вариант повысить ставку выше 21%, заявила Набиуллина
Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:32+0300
2024-10-25T15:32+0300
банк россии
ставка
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не рассматривался, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%", - заявила Набиуллина. В пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
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ставка
Банк России, ставка
15:32 25.10.2024
 
ЦБ рассматривал вариант повысить ставку выше 21%, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ рассматривал вариант повышения ставки выше 21%

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не рассматривался, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%", - заявила Набиуллина.
В пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
 
Банк Россииставка
 
 
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