https://1prime.ru/20241025/stavka-852425286.html

ЦБ рассматривал вариант повысить ставку выше 21%, заявила Набиуллина

ЦБ рассматривал вариант повысить ставку выше 21%, заявила Набиуллина - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ рассматривал вариант повысить ставку выше 21%, заявила Набиуллина

Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:32+0300

2024-10-25T15:32+0300

2024-10-25T15:32+0300

банк россии

ставка

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России в пятницу рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, в том числе и выше 21%, при этом вариант сохранения ставки на уровне 19% не рассматривался, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. "Сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%", - заявила Набиуллина. В пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

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ставка