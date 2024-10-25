https://1prime.ru/20241025/stavka-852425653.html

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ставку

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ставку - 25.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ставку

Банк России начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво замедляться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, однако она пока не может... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:36+0300

2024-10-25T15:36+0300

2024-10-25T16:43+0300

банк россии

россия

ставка банка россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво замедляться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, однако она пока не может сказать, когда это произойдет."То, что инфляция начнет устойчиво снижаться, и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом - это действительно может быть сигналом для снижения ставки. Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году, и этот прогноз означает, что снижение ставки в следующем году возможно", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.Она также отметила, что наивысшей точки ключевой ставки Банка России, после которой она перестает действовать на инфляцию, нет.Отвечая на вопрос о том, есть ли точка самой высокой ключевой ставки ЦБ, после которой она перестает работать для борьбы с инфляцией, Набиуллина сказала: "Такой точки нет, поэтому говорить о ее размере нет смысла".Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров.

https://1prime.ru/20241025/tseny-852424304.html

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