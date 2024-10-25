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Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным
Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным - 25.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным
Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:18+0300
2024-10-25T16:21+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
ставка банка россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."(Повышение ставки - ред.) – решение, которое отвечает реалиям сегодняшнего дня. Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно. Но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции и скорректируем прогноз, то, может, этого и не понадобится. Заранее поднимать высокую ставку с запасом, наверное, неправильно. Особенно в условиях, когда есть неопределенность", – сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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россия, эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
16:18 25.10.2024 (обновлено: 16:21 25.10.2024)
 
Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным

Набиуллина: повышение ставки ЦБ с запасом было бы неправильным

© РИА Новости . Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ЦБ РФ
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"(Повышение ставки - ред.) – решение, которое отвечает реалиям сегодняшнего дня. Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно. Но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции и скорректируем прогноз, то, может, этого и не понадобится. Заранее поднимать высокую ставку с запасом, наверное, неправильно. Особенно в условиях, когда есть неопределенность", – сказала она.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
В ЦБ ожидают достижения нейтральной ставки в 2027 году
16:16
 
Банк РоссииРОССИЯЭльвира Набиуллинаставка Банка России
 
 
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