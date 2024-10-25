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Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным
Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным - 25.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным
Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:18+0300
2024-10-25T16:18+0300
2024-10-25T16:21+0300
банк россии
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ставка банка россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."(Повышение ставки - ред.) – решение, которое отвечает реалиям сегодняшнего дня. Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно. Но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции и скорректируем прогноз, то, может, этого и не понадобится. Заранее поднимать высокую ставку с запасом, наверное, неправильно. Особенно в условиях, когда есть неопределенность", – сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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россия, эльвира набиуллина, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России
Набиуллина считает повышение ставки ЦБ с запасом неправильным
Набиуллина: повышение ставки ЦБ с запасом было бы неправильным
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно, особенно когда есть неопределенность, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"(Повышение ставки - ред.) – решение, которое отвечает реалиям сегодняшнего дня. Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно. Но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции и скорректируем прогноз, то, может, этого и не понадобится. Заранее поднимать высокую ставку с запасом, наверное, неправильно. Особенно в условиях, когда есть неопределенность", – сказала она.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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