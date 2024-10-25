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"Финуслуги" запустили новое направление страхования - 25.10.2024, ПРАЙМ
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"Финуслуги" запустили новое направление страхования
"Финуслуги" запустили новое направление страхования - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Финуслуги" запустили новое направление страхования
"Финуслуги" запустили новое направление – добровольное страхование недвижимости, и первыми партнерами площадки стали "Росгосстрах", "Альфа-Страхование" и МАКС,... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:22+0300
2024-10-25T13:22+0300
финуслуги
недвижимость
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. "Финуслуги" запустили новое направление – добровольное страхование недвижимости, и первыми партнерами площадки стали "Росгосстрах", "Альфа-Страхование" и МАКС, говорится в сообщении маркетплейса. "Клиентам платформы личных финансов "Финуслуги" стало доступно оформление полиса добровольного страхования недвижимости, которое позволит защитить жилье во многих жизненных ситуациях. Для этого достаточно заполнить анкету и оплатить полис на сайте маркетплейса", - указывается в сообщении. С помощью новой услуги клиенты могут застраховать гражданскую ответственность перед соседями за причинение вреда их здоровью или имуществу, движимое имущество в квартире (мебель, бытовую технику и другие вещи), а также отделку стен, пола, потолка, окон и дверей, уточняется там же. "За счет сравнения цен и условий в разных страховых компаниях клиенты могут выбрать наиболее подходящее предложение. Первыми партнерами, чьи продукты стали доступны на платформе, стали три страховые компании: "Росгосстрах", "Альфа-Страхование", МАКС", - уточняет площадка. Новый вид страхования стал четвертым в продуктовой линейке "Финуслуг". Клиентам также доступны ОСАГО, каско и ипотечное страхование, добавляется там же. "Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Помимо страховых услуг, на "Финуслугах" можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов (ПИФов), а также облигации компаний и субъектов РФ. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).
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финуслуги, недвижимость
финуслуги, Недвижимость
13:22 25.10.2024
 
"Финуслуги" запустили новое направление страхования

Маркетплейс "Финуслуги" запустил новое направление – страхование недвижимости

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтраховой полис
Страховой полис - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. "Финуслуги" запустили новое направление – добровольное страхование недвижимости, и первыми партнерами площадки стали "Росгосстрах", "Альфа-Страхование" и МАКС, говорится в сообщении маркетплейса.
"Клиентам платформы личных финансов "Финуслуги" стало доступно оформление полиса добровольного страхования недвижимости, которое позволит защитить жилье во многих жизненных ситуациях. Для этого достаточно заполнить анкету и оплатить полис на сайте маркетплейса", - указывается в сообщении.
С помощью новой услуги клиенты могут застраховать гражданскую ответственность перед соседями за причинение вреда их здоровью или имуществу, движимое имущество в квартире (мебель, бытовую технику и другие вещи), а также отделку стен, пола, потолка, окон и дверей, уточняется там же.
"За счет сравнения цен и условий в разных страховых компаниях клиенты могут выбрать наиболее подходящее предложение. Первыми партнерами, чьи продукты стали доступны на платформе, стали три страховые компании: "Росгосстрах", "Альфа-Страхование", МАКС", - уточняет площадка.
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Новый вид страхования стал четвертым в продуктовой линейке "Финуслуг". Клиентам также доступны ОСАГО, каско и ипотечное страхование, добавляется там же.
"Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Помимо страховых услуг, на "Финуслугах" можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов (ПИФов), а также облигации компаний и субъектов РФ. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).
 
финуслугиНедвижимость
 
 
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