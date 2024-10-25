https://1prime.ru/20241025/strakhovanie-852419450.html

"Финуслуги" запустили новое направление страхования

"Финуслуги" запустили новое направление страхования - 25.10.2024, ПРАЙМ

"Финуслуги" запустили новое направление страхования

"Финуслуги" запустили новое направление – добровольное страхование недвижимости, и первыми партнерами площадки стали "Росгосстрах", "Альфа-Страхование" и МАКС,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:22+0300

2024-10-25T13:22+0300

2024-10-25T13:22+0300

финуслуги

недвижимость

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. "Финуслуги" запустили новое направление – добровольное страхование недвижимости, и первыми партнерами площадки стали "Росгосстрах", "Альфа-Страхование" и МАКС, говорится в сообщении маркетплейса. "Клиентам платформы личных финансов "Финуслуги" стало доступно оформление полиса добровольного страхования недвижимости, которое позволит защитить жилье во многих жизненных ситуациях. Для этого достаточно заполнить анкету и оплатить полис на сайте маркетплейса", - указывается в сообщении. С помощью новой услуги клиенты могут застраховать гражданскую ответственность перед соседями за причинение вреда их здоровью или имуществу, движимое имущество в квартире (мебель, бытовую технику и другие вещи), а также отделку стен, пола, потолка, окон и дверей, уточняется там же. "За счет сравнения цен и условий в разных страховых компаниях клиенты могут выбрать наиболее подходящее предложение. Первыми партнерами, чьи продукты стали доступны на платформе, стали три страховые компании: "Росгосстрах", "Альфа-Страхование", МАКС", - уточняет площадка. Новый вид страхования стал четвертым в продуктовой линейке "Финуслуг". Клиентам также доступны ОСАГО, каско и ипотечное страхование, добавляется там же. "Финуслуги" – платформа для управления личными финансами, созданная Московской биржей в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Помимо страховых услуг, на "Финуслугах" можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать паи инвестиционных фондов (ПИФов), а также облигации компаний и субъектов РФ. Пополнять вклады и счета на "Финуслугах" можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

https://1prime.ru/20241025/mikrozaym-852417154.html

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финуслуги, недвижимость