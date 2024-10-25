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Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года
Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года - 25.10.2024, ПРАЙМ
Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года
Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца 2024 года, она дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T07:39+0300
2024-10-25T07:39+0300
минцифры
стратегия
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца 2024 года, она дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина, рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. "Она уже представлялась, была стратсессия, стратегическая сессия с участием председателя правительства. Дано поручение доработать. Я думаю, до конца года мы новую версию представим", - сказал Шадаев. Стратегическая сессия по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года" прошла в сентябре. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что компания должна совершенствовать цифровые почтовые сервисы, их внедрение должно вывести компанию на высокие показатели удовлетворенности потребителей. "Почта России" в ноябре 2023 года получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы.
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минцифры, стратегия
Минцифры, стратегия
07:39 25.10.2024
 
Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца года

Шадаев: доработанная версия стратегии "Почты России" будет представлена до конца года

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНовое флагманское отделение "Почты России" в Санкт-Петербурге
Новое флагманское отделение Почты России в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Минцифры представит новую стратегию развития "Почты России" до конца 2024 года, она дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина, рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.
"Она уже представлялась, была стратсессия, стратегическая сессия с участием председателя правительства. Дано поручение доработать. Я думаю, до конца года мы новую версию представим", - сказал Шадаев.
Стратегическая сессия по направлению "Стратегия развития АО "Почта России" до 2030 года" прошла в сентябре. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что компания должна совершенствовать цифровые почтовые сервисы, их внедрение должно вывести компанию на высокие показатели удовлетворенности потребителей.
"Почта России" в ноябре 2023 года получила поручение до конца первого квартала 2024 года предоставить план по оптимизации работы за счет ее внутренних резервов. Как отмечал Шадаев, принято решение сконцентрироваться на повышении внутренней эффективности компании, а также оценить внутренние резервы.
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